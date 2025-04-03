VAR решает. Энцо Фернандес принес победу Челси над Тоттеннхэмом
Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура АПЛ
Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Челси переиграл Тоттенхэм (1:0) на домашней арене Стэмфорд Бридж.
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На 50-й минуте Энцо Фернандес вывел Челси вперед, и этот гол оказался единственным в матче (1:0).
На 56-й минуте VAR отменил гол хозяев поля в исполнении Мойсеса Кайседо из-за офсайда, а на 69-й минуте – аналогично у гостей не было засчитано взятие ворот от сенгеальца Папе Матара Сарра из-за фола.
Синие набрали 49 очков и поднялись на 4-е место. Шпоры имеют 34 балла и занимают 14-ю позицию.
АПЛ. 30-й тур, 3 апреля
Челси – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Энцо Фернандес, 50
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