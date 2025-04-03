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Челси
03.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
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Англия
03 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:14
143
0

VAR решает. Энцо Фернандес принес победу Челси над Тоттеннхэмом

Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура АПЛ

03 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:14
143
0
VAR решает. Энцо Фернандес принес победу Челси над Тоттеннхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Челси переиграл Тоттенхэм (1:0) на домашней арене Стэмфорд Бридж.

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На 50-й минуте Энцо Фернандес вывел Челси вперед, и этот гол оказался единственным в матче (1:0).

На 56-й минуте VAR отменил гол хозяев поля в исполнении Мойсеса Кайседо из-за офсайда, а на 69-й минуте – аналогично у гостей не было засчитано взятие ворот от сенгеальца Папе Матара Сарра из-за фола.

Синие набрали 49 очков и поднялись на 4-е место. Шпоры имеют 34 балла и занимают 14-ю позицию.

АПЛ. 30-й тур, 3 апреля

Челси – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Энцо Фернандес, 50

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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