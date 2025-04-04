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Челси
03.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Англия
04 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 04 апреля 2025, 01:01
241
0

Челси – Тоттенхэм – 1:0. Как забил Энцо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура АПЛ

04 апреля 2025, 00:55 | Обновлено 04 апреля 2025, 01:01
241
0
Челси – Тоттенхэм – 1:0. Как забил Энцо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Челси переиграл Тоттенхэм (1:0) на домашней арене Стэмфорд Бридж.

Смотрите видео гола этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 50-й минуте Энцо Фернандес вывел Челси вперед, и этот гол оказался единственным в матче (1:0).

На 56-й минуте VAR отменил гол хозяев поля в исполнении Мойсеса Кайседо из-за офсайда, а на 69-й минуте – аналогично у гостей не было засчитано взятие ворот от сенгеальца Папе Матара Сарра из-за фола.

АПЛ. 30-й тур, 3 апреля

Челси – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Энцо Фернандес, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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