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Чемпионат Англии
Челси
03.04.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2025, 05:36 |
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Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 30-го тура АПЛ 2024/25

03 апреля 2025, 05:36 |
8
0
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

3 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Челси и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния пенсионеры располагаются на шестом месте с 49 очками. У шпор 34 пункта и 14-я строчка.

В первом круге чемпионата Англии коллективы устроили шоу на 7 голов, а победу со счетом 4:3 одержали синие.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (61), Ноттингем Форест (57), Манчестер Сити (51), Ньюкасл (50), Челси (49), Астон Вилла (48).

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.

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Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Челси Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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