3 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Челси и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния пенсионеры располагаются на шестом месте с 49 очками. У шпор 34 пункта и 14-я строчка.

В первом круге чемпионата Англии коллективы устроили шоу на 7 голов, а победу со счетом 4:3 одержали синие.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (61), Ноттингем Форест (57), Манчестер Сити (51), Ньюкасл (50), Челси (49), Астон Вилла (48).

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.

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