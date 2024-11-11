Ключевой игрок Милана. Шевченко включен в Зал славы итальянского футбола

Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко вошел в Зал славы итальянского футбола.

В Коверчано состоялась ежегодная церемония вручения наград и включения в Зал славы итальянского футбола. Традиционно отмечен вклад известных игроков, тренеров, арбитров и руководителей в развитие футбола.

В этом году среди лауреатов оказался и украинский футболист Андрей Шевченко, награжденный в категории Иностранный игрок. Звезда украинского футбола получил Золотой мяч в 2004 году и стал одной из ключевых фигур Милана 2000 годов.

На сцене Андрей продемонстрировал два особых трофея: футболку и бутсы. Футболка была специальным изданием с репликой формы Милана из финала Лиги чемпионов 2002/03, сделанной для поддержки благотворительного проекта в Украине.

Шевченко отметил: «Футбол объединяет людей и помогает распространять важные ценности. Это мост, который может налаживать связи, и спорт может стать терапией. Украинский народ сейчас страдает, особенно дети. Хочу поблагодарить всех за поддержку».

Продемонстрированные футбольные бутсы имели особое значение для Шевченко, поскольку он использовал их на проходившем в Украине и Польше Евро-2012. Форвард назвал этот турнир одним из самых ярких моментов своей карьеры.