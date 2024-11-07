Экс-игрок «Милана», легенда украинского и европейского футбола Андрей Шевченко войдет в зал славы Итальянского футбола, сообщает Федерация футбола Италии.

Украинец попадет в Зал славы в категории «Иностранный футболист».

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 года, затем вернулся в аренду в 2008-ом году. В составе «россонери» провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 46 ассистов.

Как Андрей Шевченко вместе с «Динамо» Киев 27 лет назад уничтожил «Барселону».