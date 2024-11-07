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  4. Шевченко войдет в Зал славы итальянского футбола
Италия
07 ноября 2024, 19:24 |
235
0

Шевченко войдет в Зал славы итальянского футбола

Андрей Шевченко удостоился упоминания в истории итальянского футбола

07 ноября 2024, 19:24 |
235
0
Шевченко войдет в Зал славы итальянского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-игрок «Милана», легенда украинского и европейского футбола Андрей Шевченко войдет в зал славы Итальянского футбола, сообщает Федерация футбола Италии.

Украинец попадет в Зал славы в категории «Иностранный футболист».

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 года, затем вернулся в аренду в 2008-ом году. В составе «россонери» провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 46 ассистов.

Как Андрей Шевченко вместе с «Динамо» Киев 27 лет назад уничтожил «Барселону».

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Андрей Шевченко Серия A чемпионат Италии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Федерация футбола Италии
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