Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону

Матч между «Барселоной» и «Динамо» состоялся 5 ноября 1997 года на стадионе «Камп Ноу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра стала знаковой для украинского футбола, поскольку «Динамо» одержало впечатляющую победу со счётом 4:0.

Игра началась активно, и уже на 19-й минуте киевляне открыли счёт. Забил за «Динамо» Андрей Шевченко. Быстрый гол добавил уверенности «Динамо», и команда продолжила атаковать. На 32-й минуте Андрей Шевченко оформил дубль, а на 44-й украинский бомбардир сделал хет-трик.

После перерыва «Динамо» продолжало доминировать. На 77-й минуте Сергей Ребров довершил преимущество и установил окончательный результат – 4:0.