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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:17
1199
23

Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону

В историческом сезоне для «Динамо» «Барселона» проигрывала украинцам дважды

05 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 05 ноября 2024, 21:17
1199
23
Как это было. 27 лет назад Динамо разгромило Барселону
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Матч между «Барселоной» и «Динамо» состоялся 5 ноября 1997 года на стадионе «Камп Ноу» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Эта игра стала знаковой для украинского футбола, поскольку «Динамо» одержало впечатляющую победу со счётом 4:0.

Игра началась активно, и уже на 19-й минуте киевляне открыли счёт. Забил за «Динамо» Андрей Шевченко. Быстрый гол добавил уверенности «Динамо», и команда продолжила атаковать. На 32-й минуте Андрей Шевченко оформил дубль, а на 44-й украинский бомбардир сделал хет-трик.

После перерыва «Динамо» продолжало доминировать. На 77-й минуте Сергей Ребров довершил преимущество и установил окончательный результат – 4:0.

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Динамо Киев Барселона Барселона - Динамо Лига чемпионов история футбола Андрей Шевченко Сергей Ребров
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 24
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umnuy2
Лобан конечно был гений футбола-из такого материала создать машину
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+5
FunnyCat_____
не понимаю, чего шляпы бурбасовские так возбудились?
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+2
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Серж
Опять тут шлюхтари набежали. Да, пылеголовые давно было, у вас никогда. Вечно тут про свой деревянный кубок вспоминаете. 15 лет уж прошло 
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+2
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CheMP
не, ну матч легендарный,не спорю...как и выездной.как вчера будто играли эх,Шева сегодня нажрётся 
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-2
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CheMP
5 ноября 1968 года Черноморец (Одесса) сыграл вничью с Динамо (Тбилиси) ! 
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Diesel
Як це було. 27 років тому
Через рік
Як це було. 28 років тому....
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Уже идёт полным ходом 21 век, а это было ещё в 20 
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-4
дыряво с пердя 🤣
Былo, было, было, было, но прошло
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-5
CheMP
жду на сайте в даты по матчам в 99 году с Баварией воспоминаний,кста  и особенно обзор КПД Янкера
Ответить
-5
Engineer
Из пустого в порожнее. Давайте снова о голе Шевы мацкалям.
Ответить
-5
Отаман
Добрі часи були для фк гуньдяй суркіса, а зараз на останньому місці в лізі європи, та з останньою командаю чемпіоната Німеччини обсіраються🥳
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-6
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