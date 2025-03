Холанд и Ван Нистелрой – единственные игроки АПЛ по уникальному достижению

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в последнем матче против «Борнмута» отметился забитым мячом и стал лишь вторым игроком АПЛ в истории, который забил 30 или более голов во всех соревнованиях в каждом из первых трех сезонов.

30 марта состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный гол забил Мармуш на 63-й минуте встречи.

До Эрлинга этим достижением отметился лишь экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

В сезоне 2022/23 Холанд в 53 поединках забил 52 мяча, в 2023/24 – 38 в 45 матчах, а в нынешнем – 30 в 40.

Подопечные Гвардиолы вышли в полуфинал Кубка Англии, где встретятся с «Ноттингемом Форест».

3 - Erling Haaland is the first player to score 30+ goals in all competitions in each of his first three seasons while playing for Premier League clubs since Ruud van Nistelrooy for Man Utd from 2001-02 to 2003-04. Guarantee. pic.twitter.com/qemReaDxr7