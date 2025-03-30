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  4. Холанд и Ван Нистелрой – единственные игроки АПЛ по уникальному достижению
Англия
30 марта 2025, 21:14 |
519
0

Холанд и Ван Нистелрой – единственные игроки АПЛ по уникальному достижению

Эрлинг отметился забитым мячом в ворота «Борнмута»

30 марта 2025, 21:14 |
519
0
Холанд и Ван Нистелрой – единственные игроки АПЛ по уникальному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в последнем матче против «Борнмута» отметился забитым мячом и стал лишь вторым игроком АПЛ в истории, который забил 30 или более голов во всех соревнованиях в каждом из первых трех сезонов.

30 марта состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1. Победный гол забил Мармуш на 63-й минуте встречи.

До Эрлинга этим достижением отметился лишь экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой.

В сезоне 2022/23 Холанд в 53 поединках забил 52 мяча, в 2023/24 – 38 в 45 матчах, а в нынешнем – 30 в 40.

Подопечные Гвардиолы вышли в полуфинал Кубка Англии, где встретятся с «Ноттингемом Форест».

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Борнмут Эрлинг Холанд Борнмут - Манчестер Сити Руд ван Нистелрой статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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