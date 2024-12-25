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  4. Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Италия
25 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:37
1305
4

Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы

Карло Анчелотти, Массимилано Аллегр и Джан Пьеро Гасперини могут возглавить столичный клуб

25 декабря 2024, 18:29 | Обновлено 25 декабря 2024, 18:37
1305
4
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома Рим

В римской «Роме» следующим летом, вероятно, произойдет смена тренера, сообщает Calciomercato.

Известны 3 кандидата, который могут возглавить столичный клуб: тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и находящийся без работы Массимилиано Аллегри.

Клаудио Раньери получит пост в управлении клуба и будет прямо участвовать в выборе нового тренера для «волков». В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что итальянский журналист раскритиковал Довбика.

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Карло Анчелотти Массимилиано Аллегри Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Артем Довбик назначение тренера
Данііл Киріяка Источник: Calciomercato
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Комментарии 4
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ViAn
Гасперіні нікуди з Аталанти не піде. Карло Анчелотті вже заявив, що Реал - останнє місце його роботи. Тому те, що буде влітку 2025 - дуже далекі перспективи.
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0
antt
Читаєш і думаєш: коли і за що, пішов Раньєрі. А виходить він показав що Рома все-таки може грати менш-більш і вже не тренер. А тепер функціонер і навіть інфлюенсер. Буде інфлюенсити на вибір свого наступника.
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0
Dfkbvj
Причому тут доля Довбика??? Що за дебільна назва статті!!!
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0
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