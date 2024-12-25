Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы

В римской «Роме» следующим летом, вероятно, произойдет смена тренера, сообщает Calciomercato.

Известны 3 кандидата, который могут возглавить столичный клуб: тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти и находящийся без работы Массимилиано Аллегри.

Клаудио Раньери получит пост в управлении клуба и будет прямо участвовать в выборе нового тренера для «волков». В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что итальянский журналист раскритиковал Довбика.