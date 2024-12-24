Хотят в УПЛ. Клуб Первой лиги определился с тренером и ждет новичков
Буковину продолжит тренировать Чурилов
Как стало известно Sport.ua, спортивный директор перволигового ФК «Буковина» Григорий Чурилов до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера черновицкой команды.
Клубное руководство не планирует искать в ближайшее время нового наставника, хотя не исключено, что если весной «Буковина» будет успешно выступать в группе «Чемпионская» Первой лиги, то Чурилов станет главным тренером на постоянной основе.
Пока футболисты «Буковины», которые не скрывают своего желания повыситься в классе, прервали отпуск и приняли участие в Черновцах в рождественском турнире, одна из команд была укомплектована представителями тренерского штаба и клубной администрации.
Основная часть подготовки ко второй части сезона начнется в феврале 2025 года. Что касается трансферной политики, то «Буковина» планирует усилиться 3-4 новичками.
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