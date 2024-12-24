Хотят в УПЛ. Клуб Первой лиги определился с тренером и ждет новичков

Как стало известно Sport.ua, спортивный директор перволигового ФК «Буковина» Григорий Чурилов до конца сезона будет исполнять обязанности главного тренера черновицкой команды.

Клубное руководство не планирует искать в ближайшее время нового наставника, хотя не исключено, что если весной «Буковина» будет успешно выступать в группе «Чемпионская» Первой лиги, то Чурилов станет главным тренером на постоянной основе.

Пока футболисты «Буковины», которые не скрывают своего желания повыситься в классе, прервали отпуск и приняли участие в Черновцах в рождественском турнире, одна из команд была укомплектована представителями тренерского штаба и клубной администрации.

Основная часть подготовки ко второй части сезона начнется в феврале 2025 года. Что касается трансферной политики, то «Буковина» планирует усилиться 3-4 новичками.