Boxing Day в Англии. Будет интересно: какие матчи ждут болельщиков в АПЛ?
Приближается особый праздник футбола в Английской Премьер-лиге
Приближается особый праздник футбола – Boxing Day в Английской Премьер-лиге.
Boxing Day – это тур АПЛ, который проходит традиционно 26 декабря в праздничный период после Рождества. Этот день имеет немаловажное значение для английского футбола. Болельщики традиционно собираются на стадионах или перед экранами для просмотра топ-матчей.
Эта традиция Boxing Day является одной из самых ярких в английском футболе и создает особую атмосферу праздника в Премьер-лиге.
Зрителей ожидают невероятно интересные противостояния 18-го тура чемпионата Англии.
Манчестер Сити сыграет против Эвертона, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Челси без отстраненного из-за допинг-скандала Михаила Мудрика встретится с Фулхэмом.
Борнмут с украинцем Ильей Забарным на домашней арене сыграет против Кристал Пэлас. Ман Юнайтед будет гостить у волков из Вулверхэмптона. Лидер турнира Ливерпуль в вечернем матче будет принимать Кристал Пэлас.
Топ-8 АПЛ: Ливерпуль (39 очков), Челси (35), Арсенал (33), Ноттингем Форест (31), Борнмут (28), Астон Вилла (28), Ман Сити (27), Ньюкасл (26).
Английская Премьер-лига
18-й тур, 26 декабря
🔹 14:30. Манчестер Сити – Эвертон
🔹 17:00. Борнмут – Кристал Пэлас
🔹 17:00. Ноттингем Форест – Тоттенхэм
🔹 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла
🔹 17:00. Саутгемптон – Вест Хэм
🔹 17:00. Челси – Фулхэм
🔹 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
🔹 22:00. Ливерпуль – Лестер
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37 - 16
|39
|2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37 - 19
|35
|3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34 - 16
|33
|4
|Ноттингем Форест
|17
|9
|4
|4
|23 - 19
|31
|5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27 - 21
|28
|6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26 - 26
|28
|7
|Манчестер Сити
|17
|8
|3
|6
|29 - 25
|27
|8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27 - 21
|26
|9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24 - 22
|25
|10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27 - 26
|25
|11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39 - 25
|23
|12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32 - 32
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|17
|6
|4
|7
|21 - 22
|22
|14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22 - 30
|20
|15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|16
|Кристал Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21 - 37
|14
|18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27 - 40
|12
|19
|Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16 - 32
|12
|20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11 - 36
|6
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