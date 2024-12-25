Boxing Day в Англии. Будет интересно: какие матчи ждут болельщиков в АПЛ?

Приближается особый праздник футбола – Boxing Day в Английской Премьер-лиге.

Boxing Day – это тур АПЛ, который проходит традиционно 26 декабря в праздничный период после Рождества. Этот день имеет немаловажное значение для английского футбола. Болельщики традиционно собираются на стадионах или перед экранами для просмотра топ-матчей.

Эта традиция Boxing Day является одной из самых ярких в английском футболе и создает особую атмосферу праздника в Премьер-лиге.

Зрителей ожидают невероятно интересные противостояния 18-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити сыграет против Эвертона, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Челси без отстраненного из-за допинг-скандала Михаила Мудрика встретится с Фулхэмом.

Борнмут с украинцем Ильей Забарным на домашней арене сыграет против Кристал Пэлас. Ман Юнайтед будет гостить у волков из Вулверхэмптона. Лидер турнира Ливерпуль в вечернем матче будет принимать Кристал Пэлас.

Топ-8 АПЛ: Ливерпуль (39 очков), Челси (35), Арсенал (33), Ноттингем Форест (31), Борнмут (28), Астон Вилла (28), Ман Сити (27), Ньюкасл (26).

Английская Премьер-лига

18-й тур, 26 декабря

🔹 14:30. Манчестер Сити – Эвертон

🔹 17:00. Борнмут – Кристал Пэлас

🔹 17:00. Ноттингем Форест – Тоттенхэм

🔹 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла

🔹 17:00. Саутгемптон – Вест Хэм

🔹 17:00. Челси – Фулхэм

🔹 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

🔹 22:00. Ливерпуль – Лестер

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 16 12 3 1 37 - 16 39 2 Челси 17 10 5 2 37 - 19 35 3 Арсенал 17 9 6 2 34 - 16 33 4 Ноттингем Форест 17 9 4 4 23 - 19 31 5 Борнмут 17 8 4 5 27 - 21 28 6 Астон Вилла 17 8 4 5 26 - 26 28 7 Манчестер Сити 17 8 3 6 29 - 25 27 8 Ньюкасл 17 7 5 5 27 - 21 26 9 Фулхэм 17 6 7 4 24 - 22 25 10 Брайтон 17 6 7 4 27 - 26 25 11 Тоттенхэм 17 7 2 8 39 - 25 23 12 Брентфорд 17 7 2 8 32 - 32 23 13 Манчестер Юнайтед 17 6 4 7 21 - 22 22 14 Вест Хэм 17 5 5 7 22 - 30 20 15 Эвертон 16 3 7 6 14 - 21 16 16 Кристал Пэлас 17 3 7 7 18 - 26 16 17 Лестер 17 3 5 9 21 - 37 14 18 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27 - 40 12 19 Ипсвич Таун 17 2 6 9 16 - 32 12 20 Саутгемптон 17 1 3 13 11 - 36 6 Полная таблица

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