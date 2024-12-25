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Англия
25 декабря 2024, 22:57 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:29
687
3

Boxing Day в Англии. Будет интересно: какие матчи ждут болельщиков в АПЛ?

Приближается особый праздник футбола в Английской Премьер-лиге

25 декабря 2024, 22:57 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:29
687
3
Boxing Day в Англии. Будет интересно: какие матчи ждут болельщиков в АПЛ?
АПЛ

Приближается особый праздник футбола – Boxing Day в Английской Премьер-лиге.

Boxing Day – это тур АПЛ, который проходит традиционно 26 декабря в праздничный период после Рождества. Этот день имеет немаловажное значение для английского футбола. Болельщики традиционно собираются на стадионах или перед экранами для просмотра топ-матчей.

Эта традиция Boxing Day является одной из самых ярких в английском футболе и создает особую атмосферу праздника в Премьер-лиге.

Зрителей ожидают невероятно интересные противостояния 18-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Сити сыграет против Эвертона, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Челси без отстраненного из-за допинг-скандала Михаила Мудрика встретится с Фулхэмом.

Борнмут с украинцем Ильей Забарным на домашней арене сыграет против Кристал Пэлас. Ман Юнайтед будет гостить у волков из Вулверхэмптона. Лидер турнира Ливерпуль в вечернем матче будет принимать Кристал Пэлас.

Топ-8 АПЛ: Ливерпуль (39 очков), Челси (35), Арсенал (33), Ноттингем Форест (31), Борнмут (28), Астон Вилла (28), Ман Сити (27), Ньюкасл (26).

Английская Премьер-лига

18-й тур, 26 декабря

🔹 14:30. Манчестер Сити – Эвертон
🔹 17:00. Борнмут – Кристал Пэлас
🔹 17:00. Ноттингем Форест – Тоттенхэм
🔹 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла
🔹 17:00. Саутгемптон – Вест Хэм
🔹 17:00. Челси – Фулхэм
🔹 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
🔹 22:00. Ливерпуль – Лестер

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 16 12 3 1 37 - 16 39
2 Челси 17 10 5 2 37 - 19 35
3 Арсенал 17 9 6 2 34 - 16 33
4 Ноттингем Форест 17 9 4 4 23 - 19 31
5 Борнмут 17 8 4 5 27 - 21 28
6 Астон Вилла 17 8 4 5 26 - 26 28
7 Манчестер Сити 17 8 3 6 29 - 25 27
8 Ньюкасл 17 7 5 5 27 - 21 26
9 Фулхэм 17 6 7 4 24 - 22 25
10 Брайтон 17 6 7 4 27 - 26 25
11 Тоттенхэм 17 7 2 8 39 - 25 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 32 - 32 23
13 Манчестер Юнайтед 17 6 4 7 21 - 22 22
14 Вест Хэм 17 5 5 7 22 - 30 20
15 Эвертон 16 3 7 6 14 - 21 16
16 Кристал Пэлас 17 3 7 7 18 - 26 16
17 Лестер 17 3 5 9 21 - 37 14
18 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27 - 40 12
19 Ипсвич Таун 17 2 6 9 16 - 32 12
20 Саутгемптон 17 1 3 13 11 - 36 6
Полная таблица

Инфографика

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Boxing Day Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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007_Quantum19_007
Коли вийде схожа стаття про УПЛ????
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+1
Remark
Не знаю, як витримає такий шалений темп в боксінг дей Мудрик. 
Треба йому терміново телефонувати Сирні, може він надасть якийсь еліксир спринту та витривалості.
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0
123
А Кристал Пэлас не ахуеет два матча за один день играть?Ливерпуль если что против Лестера играет, а не КП)
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0
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