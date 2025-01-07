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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 18:15 | Обновлено 07 января 2025, 18:17
590
0

В Ингульце на просмотре находится три игрока

Команда Василия Кобина тренируется в составе с 22 футболистами

07 января 2025, 18:15 | Обновлено 07 января 2025, 18:17
590
0
В Ингульце на просмотре находится три игрока
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Ингульца» находятся 22 футболиста, которые в Петрово начали подготовку ко второй части сезона.

По имеющимся данным, на просмотре в «Ингульце» находятся три потенциальных новичка: защитник Александр Жовтенко из «Мариуполя» и два футболиста из молодежного состава донецкого «Шахтера».

Во время первого сбора петровчане планируют провести четыре контрольных матча. Один из спарринг-партнеров — известный «Металлист 1925», остальные – уточняются.

Что касается выставленных на трансфер прошлой осенью Александра Козака, Сергея Петько, Артема Ситало, Юрия Козыренко и Максима Мельниченко, то на них в «Ингульце» уже не рассчитывают.

В 18 туре чемпионата УПЛ «Ингулець» примет 22 февраля «Полесье».

Ранее мы сообщали, что «Ингулець» начал тренировочный сбор без главного тренера.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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