В Ингульце на просмотре находится три игрока

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Ингульца» находятся 22 футболиста, которые в Петрово начали подготовку ко второй части сезона.

По имеющимся данным, на просмотре в «Ингульце» находятся три потенциальных новичка: защитник Александр Жовтенко из «Мариуполя» и два футболиста из молодежного состава донецкого «Шахтера».

Во время первого сбора петровчане планируют провести четыре контрольных матча. Один из спарринг-партнеров — известный «Металлист 1925», остальные – уточняются.

Что касается выставленных на трансфер прошлой осенью Александра Козака, Сергея Петько, Артема Ситало, Юрия Козыренко и Максима Мельниченко, то на них в «Ингульце» уже не рассчитывают.

В 18 туре чемпионата УПЛ «Ингулець» примет 22 февраля «Полесье».

Ранее мы сообщали, что «Ингулець» начал тренировочный сбор без главного тренера.