Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»

Экс-голкипер «Днепра» Артем Куслий в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил, как Евгений Кучеревский пришел на должность главного тренера.

– Очень интересно поработать с Евгением Мефодьевичем. Вместе с ним пришел тренер вратарей - Валерий Городов. Кучеревский - большой психолог, опытный тренер. Он мог настроить команду, в первую очередь, психологически, на важные матчи.

– Много ли лично с вами общался Кучеревский?

– Конечно, он общался с каждым. Ему большая благодарность, что предоставил мне возможность дебютировать в еврокубках. Всегда мог подобрать правильные слова, настроить футболиста, успокоить шутками, иногда строго пообщаться, когда этого требовала ситуация. Об этом человеке и тренере могу сказать только хорошие слова.

Мне вообще очень повезло с тренерами, я обо всех могу сказать только хорошее и поблагодарить судьбу, что мне попадались на пути профессионалы и хорошие люди.