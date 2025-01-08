Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 16:10 | Обновлено 08 января 2025, 16:17
210
0

Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»

Бывший вратарь «Днепра» вспомнил тренера

08 января 2025, 16:10 | Обновлено 08 января 2025, 16:17
210
0
Артем КУСЛИЙ: «Кучеревский – великий психолог»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-голкипер «Днепра» Артем Куслий в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил, как Евгений Кучеревский пришел на должность главного тренера.

– Очень интересно поработать с Евгением Мефодьевичем. Вместе с ним пришел тренер вратарей - Валерий Городов. Кучеревский - большой психолог, опытный тренер. Он мог настроить команду, в первую очередь, психологически, на важные матчи.

– Много ли лично с вами общался Кучеревский?

– Конечно, он общался с каждым. Ему большая благодарность, что предоставил мне возможность дебютировать в еврокубках. Всегда мог подобрать правильные слова, настроить футболиста, успокоить шутками, иногда строго пообщаться, когда этого требовала ситуация. Об этом человеке и тренере могу сказать только хорошие слова.

Мне вообще очень повезло с тренерами, я обо всех могу сказать только хорошее и поблагодарить судьбу, что мне попадались на пути профессионалы и хорошие люди.

По теме:
Артем КУСЛИЙ: «С Кернозенко было трудно конкурировать»
«Не стоял, а играл». Артем Куслий – о разгромной победе над Гамбургом
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
Артем Куслий эксклюзив Днепр Евгений Кучеревский инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты
Футбол | 08 января 2025, 15:51 0
Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты
Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты

Игроки, в которых заинтересован Лупашко, не горят желанием играть за «львов»

Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Бокс | 08 января 2025, 07:47 2
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри
Усик назвал победителя реванша между Владимиром Кличко и Фьюри

Александр считает, что Кличко смог бы сейчас победить

Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Футбол | 08.01.2025, 08:02
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Футбол | 07.01.2025, 19:58
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»
Футбол | 08.01.2025, 14:47
Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»
Легионер Шахтера: «Украина действительно, к сожалению, изменилась»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 23
Футбол
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
06.01.2025, 22:29 2
Футбол
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира из Украины возвращается. Будет бой с американцем
07.01.2025, 21:53 5
Бокс
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 10
Бокс
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
Стало известно, когда и против кого Джошуа проведет следующий бой
07.01.2025, 17:50
Бокс
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем