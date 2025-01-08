Жирона заявит украинского вратаря на Ла Лигу. Хочет и на Лигу чемпионов

По информации испанского издания AS, «Жирона» в ближайшие дни зарегистрирует украинского вратаря Владислава Крапивцова на матчи чемпионата Испании.

На днях команду покинул резервист Пау Лопес, а его место займет 19-летний кипер, работой которого доволен наставник Мичел.

Кроме того, «Жирона» хочет внести Крапивцова в заявку на два последних матча основного этапа Лиги чемпионов, однако УЕФА пока не ответил клубу на этот запрос.

Основным вратарем останется Пауло Гассанига, однако в «Жироне» видят большой потенциал в игроке, которого сумели перехватить у ряда клубов АПЛ.

Владислав стал вторым украинцем в команде после Виктора Цыганкова.