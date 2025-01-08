Интерес из Европы. Игроки Руха не хотят играть за Карпаты
Игроки, в которых заинтересован Лупашко, не горят желанием играть за «львов»
Игроки «Руха» не желают выступать за «Карпаты», сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, «Рух» получил от «Карпат» список игроков, которых главный тренер Владислав Лупашко хочет видеть в команде. Но попавшие в шорт-лист футболисты не хотят играть в составе «львов».
Более того, за некоторыми из игроков активно следят в Испании и Бельгии, а также еще несколько неназванных клубов УПЛ.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» определился с планами на зимние сборы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хирн уверен, что бой состоится в мае или июне против Дюбуа или Фьюри
Челси действительно рассматривает возможность подписания замены для Михаила Мудрика