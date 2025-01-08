Омоложение состава? Арсенал собирается отпустить некоторых футболистов

Лондонский «Арсенал» собирается заняться омоложением состава и отпустить возрастных футболистов, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.

Сообщается, что полузащитники Томас Партей и Жоржиньо покинут «канониров» после окончания текущего сезона – 30 июня у них закончится действие контрактов и они смогут искать новые клубы на правах свободных агентов.

Руководство «Арсенала» планирует подписать на место этих игроков более молодых исполнителей, чтобы закрыть важные позиции в долгосрочной перспективе.

Томас Партей в этом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету Жоржиньо 17 поединков, однако результативными действиями итальянец не отличался.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» получил травму и не поможет команде в ближайшие пять недель.