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Англия
08 января 2025, 16:26 |
586
0

Омоложение состава? Арсенал собирается отпустить некоторых футболистов

Жоржиньо и Томас Партей станут свободными агентами после окончания сезона

08 января 2025, 16:26 |
586
0
Омоложение состава? Арсенал собирается отпустить некоторых футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Лондонский «Арсенал» собирается заняться омоложением состава и отпустить возрастных футболистов, которые не входят в планы главного тренера Микеля Артеты.

Сообщается, что полузащитники Томас Партей и Жоржиньо покинут «канониров» после окончания текущего сезона – 30 июня у них закончится действие контрактов и они смогут искать новые клубы на правах свободных агентов.

Руководство «Арсенала» планирует подписать на место этих игроков более молодых исполнителей, чтобы закрыть важные позиции в долгосрочной перспективе.

Томас Партей в этом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету Жоржиньо 17 поединков, однако результативными действиями итальянец не отличался.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» получил травму и не поможет команде в ближайшие пять недель.

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Микола Титюк Источник: FourFourTwo
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