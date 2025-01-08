Лучший бомбардир АПЛ может перебраться в Саудовскую Аравия

Один из сильнейших клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Сообщается, что Саудовский государственный инвестиционный фонд, который поддерживает финансово «Аль-Хиляль», пытается уговорить египтянина перебраться в местный чемпионат. Футболисту «Ливерпуля» готовы предложить в несколько раз лучшие условия, чем те, который он имеет в Англии.

Салах пока не определился со своим будущим и не собирается торопиться с решением до лета, когда у него закончится контракт с «мерсисайдцами».

В этом сезоне египетский вингер провел за «Ливерпуль» 19 матчей в чемпионате, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач. Подопечные Арне Слота набрали 46 баллов и лидируют в АПЛ, а Салах возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на два мяча.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.