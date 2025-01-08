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  4. Лучший бомбардир АПЛ может перебраться в Саудовскую Аравия
Италия
08 января 2025, 16:13 |
1141
2

Лучший бомбардир АПЛ может перебраться в Саудовскую Аравия

«Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении Мохамеда Салаха

08 января 2025, 16:13 |
1141
2
Лучший бомбардир АПЛ может перебраться в Саудовскую Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Один из сильнейших клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Сообщается, что Саудовский государственный инвестиционный фонд, который поддерживает финансово «Аль-Хиляль», пытается уговорить египтянина перебраться в местный чемпионат. Футболисту «Ливерпуля» готовы предложить в несколько раз лучшие условия, чем те, который он имеет в Англии.

Салах пока не определился со своим будущим и не собирается торопиться с решением до лета, когда у него закончится контракт с «мерсисайдцами».

В этом сезоне египетский вингер провел за «Ливерпуль» 19 матчей в чемпионате, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач. Подопечные Арне Слота набрали 46 баллов и лидируют в АПЛ, а Салах возглавляет гонку бомбардиров, опережая ближайшего преследователя на два мяча.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

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Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Аль-Хиляль Мохамед Салах Арне Слот
Микола Титюк Источник: Barca Universal
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Комментарии 2
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Lulinnha
Сколько любители верблюжьего жира готовы отсыпать Салаху за контракт ? Что он готов покинуть АПЛ. 🤔
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+1
Перець
На старість і правнукам вистачить
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+1
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