Разочаровал тренера. Топ-клубы Италии нацелились на футболиста МЮ

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд разочаровал наставника Рубена Аморима и может покинут английский чемпионат в зимнее трансферное окно.

Руководство «красных дьяволов» недовольно текущей формой вингера и попытается договориться с другими клубами о полноценном трансфере или аренде с правом выкупа. Проблемой может стать высокая зарплата Рэшфорда, однако «Манчестер Юнайтед» готов компенсировать этот фактор, если удастся найти покупателя.

Главными претендентами на игрока считаются топ-клубы Серии А – «Милан» и «Ювентус», а также представитель Бундеслиги – «Боруссия» (Дортмунд). Сам футболист предпочитает попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

Рэшфорд не играл в шести последних поединках, а в этом сезоне провел за «Манчестер Юнайтед» 24 матча во всех турнирах – забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее тренер английского клуба Рубен Аморим заявил, что ему не нравится повышенное внимание к персоне Маркуса Рэшфорда.