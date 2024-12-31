Рубен АМОРИМ: «Все очень много думают о Рэшфорде»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:2) прокомментировал будущее Маркуса Рэшфорда в клубе.

«Все меня спрашивают о Маркусе. Всех интересует только то, будет ли он играть или нет. Я не могу постоянно думать только о нем, а вы почему-то думаете только о нем.

Моя задача - думать о команде, ведь я хочу выигрывать каждый матч», – заявил Аморим.

Маркус Рэшфорд попал в заявку на матч с «Ньюкаслом», но на поле так и не вышел, хотя активно разминался. До этого Рэшфорд пропустил четыре матча подряд, не попадая в состав «красных дьяволов».

Также британские СМИ сообщают, что Рэшфорд конфликтует с Аморимом из-за своего статуса в клубе.

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче с «Ньюкаслом» со счетом 0:2.