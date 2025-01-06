Ингулец начал сбор без главного тренера

6 января футболисты «Ингульца» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

По информации Sport.ua, главный тренер Василий Кобин пока не выполняет свои прямые обязанности: руководитель находится во Львове на лицензионных курсах и присоединится к командам 9 января.

Поэтому временно тренировочным процессом в «Ингульце» в первые дни на сборе командой руководит его помощник Александр Стахив.

Первый сбор «Ингульца» завершится контрольным матчем с «Металлистом 1925» 31 января. Второй этап подготовки петровчане, скорее всего, проведут на загородной базе «Руха» в Винниках.

Сейчас футболисты «Ингульца» занимают 16 место в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер «Ингульца» Игорь Ермаков признался, ходит ли президент клуба Александр Поворознюк по базе клуба с автоматом.