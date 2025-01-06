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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 16:12 | Обновлено 06 января 2025, 16:19
454
0

Ингулец начал сбор без главного тренера

Василий Кобин сейчас во Львове

06 января 2025, 16:12 | Обновлено 06 января 2025, 16:19
454
0
Ингулец начал сбор без главного тренера
ua-football.com. Василий Кобин

6 января футболисты «Ингульца» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

По информации Sport.ua, главный тренер Василий Кобин пока не выполняет свои прямые обязанности: руководитель находится во Львове на лицензионных курсах и присоединится к командам 9 января.

Поэтому временно тренировочным процессом в «Ингульце» в первые дни на сборе командой руководит его помощник Александр Стахив.

Первый сбор «Ингульца» завершится контрольным матчем с «Металлистом 1925» 31 января. Второй этап подготовки петровчане, скорее всего, проведут на загородной базе «Руха» в Винниках.

Сейчас футболисты «Ингульца» занимают 16 место в чемпионате УПЛ, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что экс-тренер «Ингульца» Игорь Ермаков признался, ходит ли президент клуба Александр Поворознюк по базе клуба с автоматом.

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Василий Кобин Ингулец инсайд
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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