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Лига Европы
08 января 2025, 16:25 | Обновлено 08 января 2025, 16:56
249
0

«Не стоял, а играл». Артем Куслий – о разгромной победе над Гамбургом

Днепр победил одну из лучших команд Германии со счетом 3:0

08 января 2025, 16:25 | Обновлено 08 января 2025, 16:56
249
0
«Не стоял, а играл». Артем Куслий – о разгромной победе над Гамбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-голкипер «Днепра» Артем Куслий в эксклюзивном интервью для Sport.ua вспомнил, как «Днепр» побеждал «Гамбург» в Кубке УЕФА сезона 2002/03.

– Именно вы стояли в том самом матче с «Гамбургом». Разгромная победа, еще и оставили ворота «сухими». Какие у вас воспоминания из этого матча?

– Сначала хочу вас поправить. Я не «стоял», а «играл», потому что стоят слоны в зоопарке, а вратари играют (смеется, - прим. И.Л.).

Волновался перед матчем, Мефодьевич задолго до матча сказал, что я буду играть. Первую игру мы минимально проиграли, у немцев очень сильная команда. В ответном матче на «Метеоре» был ажиотаж. Насколько же приятно было победить и пройти дальше после такого сильного волнения. «Гамбург» был одной из лучших команд Германии, а мы их победили 3:0, очень приятный момент.

– Как побороли волнение?

– Было непросто, но со стартовым свистком и первым прикосновением к мячу все проходит. Концентрируешься на игре и думаешь, как помочь ребятам и одолеть соперника. Было очень большое желание, потому что ответственность безумная. Впервые за долгое время удалось пройти так далеко в еврокубках. После игры исключительно положительные эмоции, стадион взорвался, были бешеные овации.

– Фраза Мефодьевича о «Бранденбургских воротах» общеизвестна, а что он говорил после матча в раздевалке?

– Поздравил. Как видите, если победили 3:0, то значит, тренер все сделал верно.

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Евгений Кучеревский Артем Куслий Днепр инсайд Гамбург
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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