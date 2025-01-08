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Чемпионат мира
08 января 2025, 15:55 |
164
0

Звездный бразилец хочет, чтобы его вызвали на чемпионат мира 2026 года

Неймар надеется сыграть на мундиале, после чего завершить карьеру в сборной

08 января 2025, 15:55 |
164
0
Звездный бразилец хочет, чтобы его вызвали на чемпионат мира 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар заявил о своем желании сыграть на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Конечно, я верю в нашу команду. Это очень перспективная молодая сборная. Но я сделаю все возможное, чтобы принять участие в чемпионате мира, ведь, скорее всего, это будет мой последний мундиаль в карьере.

Несмотря на проблемы со здоровьем, я готов играть не на сто, а на двести процентов», - заявил Неймар.

Однако шансы звездного форварда вернуться в состав сборной Бразилии невелики. Постоянные травмы дают о себе знать, а конкуренция в команде остается чрезвычайно высокой.

После перехода в «Аль-Хиляль» Неймар получил серьезную травму. Он провел почти год в лазарете, а после возвращения снова травмировался.

Напомним, ранее Неймар заявлял, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее французской Лиги 1.

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Неймар сборная Бразилии по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Аль-Хиляль
Олександр Сільченко Источник: CNN
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