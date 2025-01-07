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Англия
07 января 2025, 19:26 | Обновлено 07 января 2025, 19:58
949
0

Выкупить обратно. Челси хочет подписать защитника сборной Англии

Гехи уже выступал за Синих

07 января 2025, 19:26 | Обновлено 07 января 2025, 19:58
949
0
Выкупить обратно. Челси хочет подписать защитника сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

По информации BBC, Челси хотел бы вернуть в команду центрального защитника Кристал Пэлас и сборной Англии Марка Гехи, который ранее выступал за Синих.

В 2018 году клуб продал игрока за 18 миллионов фунтов. Синие понимают, что сейчас цена на 24-летнего футболиста будет значительно большей, однако готовы вести переговоры.

Ранее Кристал Пэлас отказал Ньюкаслу, который предложил 65 миллионов фунтов.

Челси надеется договориться, учитывая, что контракт Гехи завершается уже через полтора года. В нынешнем сезоне Марк провел 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Недавно команда осталась без основных защитников Уэсли Фофаны, который рискует пропустить остаток сезона, и Бенуа Бадьяшиля, который выбыл до марта.

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Марк Гехи Челси Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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