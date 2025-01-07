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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 17:29 | Обновлено 07 января 2025, 18:25
706
0

Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции

Команда проведет три спарринга

07 января 2025, 17:29 | Обновлено 07 января 2025, 18:25
706
0
Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции
ФК Шахтер

«Шахтер» на сборе в Турции готовится к возобновлению сезона и матчам Лиги чемпионов против «Бреста» (22 января) и «Боруссии» Дортмунд (29 января).

Клуб подтвердил, что команда Марино Пушича проведет три контрольных матча: 9 января «Шахтер» сыграет контрольный матч с хорватским «Динамо» (Загреб). Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

15 января «горняков» ждут товарищеские матчи с болгарскими «Лудогорцем» и ЦСКА (София).

Сезон УПЛ команда возобновит в конце февраля матчем с «Левым Берегом».

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Шахтер Донецк Лудогорец Динамо Загреб ЦСКА София учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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