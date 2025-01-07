Украина. Премьер лига07 января 2025, 17:29 | Обновлено 07 января 2025, 18:25
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Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции
Команда проведет три спарринга
07 января 2025, 17:29 | Обновлено 07 января 2025, 18:25
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«Шахтер» на сборе в Турции готовится к возобновлению сезона и матчам Лиги чемпионов против «Бреста» (22 января) и «Боруссии» Дортмунд (29 января).
Клуб подтвердил, что команда Марино Пушича проведет три контрольных матча: 9 января «Шахтер» сыграет контрольный матч с хорватским «Динамо» (Загреб). Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
15 января «горняков» ждут товарищеские матчи с болгарскими «Лудогорцем» и ЦСКА (София).
Сезон УПЛ команда возобновит в конце февраля матчем с «Левым Берегом».
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