Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 11-я, 14-я, 16-я и 18-я ракетки вылетели из турнира в Аделаиде в один день
WTA
07 января 2025, 20:21 |
586
0

11-я, 14-я, 16-я и 18-я ракетки вылетели из турнира в Аделаиде в один день

Пятисотник в Аделаиде покинули Коллинс, Калинская, Хаддад Майя и Костюк

07 января 2025, 20:21 |
586
0
11-я, 14-я, 16-я и 18-я ракетки вылетели из турнира в Аделаиде в один день
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

7 января завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В один день соревнования покинули сразу четыре теннисистки из первой двадцатки: Даниэль Коллинс (США, WTA 11), Анна Калинская (WTA 14), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 16) и Марта Костюк (Украина, WTA 18).

Коллинс в 1-м раунде проиграла Онс Жабер (Тунис, WTA 40) со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Жабер далее сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25).

Калинская не сумела завершить стартовый матч против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 421). После первого гейма второго сета Анна снялась из-за плохого самочувствия. Следующая соперница Бенчич – Людмила Самсонова (WTA 26).

Хаддад Майя в первой игре на пятисотнике без шансов уступила 20-й ракетке мира Мэддисон Киз (США) – 2:6, 1:6. Киз далее встретится с действующей чемпионкой турнира Аленой Остапенко (Латвия, WTA 17).

Костюк в 1/16 финала в двух партиях уступила Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Далее американка встретится с 12-й ракеткой Паулой Бадосы из Испании.

По теме:
Экс-тренер Свитолиной будет работать с бывшей третьей ракеткой мира
Второе фиаско перед стартом АО-2025. Костюк вылетела из турнира в Аделаиде
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниэль Коллинс Онс Жабер Анна Калинская Белинда Бенчич Беатрис Хаддад Майя Мэдисон Киз Марта Костюк Эшлин Крюгер WTA Аделаида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
Теннис | 07 января 2025, 20:09 1
ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации
ВИДЕО. Британец швырнул ракетку в болельщицу, но избежал дисквалификации

Кэмерон Норри все равно завершил выступления в Окленде, уступив Факундо Диасу Акосте

Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06.01.2025, 22:58
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
Футбол | 06.01.2025, 22:29
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
«Бесит этим». Испанский журналист рассказал, чем Лунин не угождает фанатам
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Футбол | 07.01.2025, 14:06
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
07.01.2025, 13:37
Бокс
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем