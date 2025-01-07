11-я, 14-я, 16-я и 18-я ракетки вылетели из турнира в Аделаиде в один день

7 января завершились все матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В один день соревнования покинули сразу четыре теннисистки из первой двадцатки: Даниэль Коллинс (США, WTA 11), Анна Калинская (WTA 14), Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, WTA 16) и Марта Костюк (Украина, WTA 18).

Коллинс в 1-м раунде проиграла Онс Жабер (Тунис, WTA 40) со счетом 6:7 (6:8), 2:6. Жабер далее сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан, WTA 25).

Калинская не сумела завершить стартовый матч против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 421). После первого гейма второго сета Анна снялась из-за плохого самочувствия. Следующая соперница Бенчич – Людмила Самсонова (WTA 26).

Хаддад Майя в первой игре на пятисотнике без шансов уступила 20-й ракетке мира Мэддисон Киз (США) – 2:6, 1:6. Киз далее встретится с действующей чемпионкой турнира Аленой Остапенко (Латвия, WTA 17).

Костюк в 1/16 финала в двух партиях уступила Эшлин Крюгер (США, WTA 54). Далее американка встретится с 12-й ракеткой Паулой Бадосы из Испании.