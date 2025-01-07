Принял приглашение от УАФ. Бывший тренер Ливерпуля приедет в Украину
Юрген Клопп проведет мастер-класс для тренеров
Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп принял предложение Украинской ассоциации футбола (УАФ) посетить Украину с рабочими целями.
Немецкий специалист проведет мастер-класс для украинских футбольных тренеров. Специалистов будет ожидать теоретическая часть и практика.
За свою тренерскую карьеру Клопп 13 раз побеждал турнирах, однако болельщикам больше всего запомнились два триумфа в Бундеслиге, победа в АПЛ и Лиге чемпионов.
Напомним, что в прошлом году в Украину приезжал тренер сборной Австрии Ральф Рангник, также проведший учебную встречу с украинскими тренерами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды
Андрей услышал претензии в свой адрес