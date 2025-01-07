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07 января 2025, 19:59 | Обновлено 07 января 2025, 20:08
503
0

Принял приглашение от УАФ. Бывший тренер Ливерпуля приедет в Украину

Юрген Клопп проведет мастер-класс для тренеров

07 января 2025, 19:59 | Обновлено 07 января 2025, 20:08
503
0
Принял приглашение от УАФ. Бывший тренер Ливерпуля приедет в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп принял предложение Украинской ассоциации футбола (УАФ) посетить Украину с рабочими целями.

Немецкий специалист проведет мастер-класс для украинских футбольных тренеров. Специалистов будет ожидать теоретическая часть и практика.

За свою тренерскую карьеру Клопп 13 раз побеждал турнирах, однако болельщикам больше всего запомнились два триумфа в Бундеслиге, победа в АПЛ и Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом году в Украину приезжал тренер сборной Австрии Ральф Рангник, также проведший учебную встречу с украинскими тренерами.

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Юрген Клопп Украинская ассоциация футбола Ральф Рангник
Андрій Вітренко Источник: Динамомания
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