Принял приглашение от УАФ. Бывший тренер Ливерпуля приедет в Украину

Бывший тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп принял предложение Украинской ассоциации футбола (УАФ) посетить Украину с рабочими целями.

Немецкий специалист проведет мастер-класс для украинских футбольных тренеров. Специалистов будет ожидать теоретическая часть и практика.

За свою тренерскую карьеру Клопп 13 раз побеждал турнирах, однако болельщикам больше всего запомнились два триумфа в Бундеслиге, победа в АПЛ и Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошлом году в Украину приезжал тренер сборной Австрии Ральф Рангник, также проведший учебную встречу с украинскими тренерами.