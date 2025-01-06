Пляжный футбол. В УАФ определили лучших игроков Украины в 2024 году

В Украинской ассоциации футбола определили лучших игроков по пляжному футболу в 2024 году. Об этом пишет пресс-служба организации.

Лучшим игроком пляжного футбола Украины 2024 стал голкипер киевского «Артур Мьюзик» и сборной страны Андрей Неруш. Андрей помог своей команде завоевать «золото» чемпионата Украины, а также провел наибольшее количество матчей среди голкиперов национальной сборной в 2024 году.

Лучшей в женском пляжном футболе Украины 2024 стала вратарь португальского футзального клуба «Рекреативо Порту Сальво» и женской сборной страны Анастасия Терех. Голкипер была безальтернативной на вратарской позиции в нашей сборной, много забивала и вела командную игру. Терех также получила приз лучшему голкиперу Евролиги-2024 в Назаре.