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Пляжный футбол
16 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:32
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0

Пляжный футбол. Украинки заняла 3-е место на турнире в Саудовской Аравии

В матче за бронзу сборная Украины обыграла команду Англии со счетом 5:4

16 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:32
69
0
Пляжный футбол. Украинки заняла 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
BSWW

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела матч за третье место на международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудовской Аравии.

В первом поединке группового раунда подопечные Юрия Клименко уступили Испании (1:6), во втором одолели Англию (4:2), а в третьем в упорной борьбе проиграли Бразилии (4:5). Украинская команда заняла третье место в группе и соперничала с Англией за итоговое третье место на турнире.

В первом периоде зрители увидели сразу пять забитых мячей – 3:2 в пользу сине-желтых. Отличились Мирослава Выпасняк, Александра Скибина и Ирина Бавзенюк. Во второй 12-минутке англичанкам удалось сравнять счет. На 20-й минуте пенальти реализовала Алиша Бекингем – 3:3.

В третьем периоде команды обменялись точными ударами с дальней дистанции от Анастасии Терех и Алиши Бекингем. А победный мяч снова ударом издалека забила Анастасия Терех – 5:4.

Таким образом, сборная Украины заняла третье место на турнире. В финальном противостоянии сборная Испании одолела команду Бразилии (4:1) и стали победителем Neom Beach Soccer Cup 2024.

Neom Beach Soccer Cup 2024. Женщины

Матч и 3-е место, 16 ноября 2024

13:00. Украина – Англия – 5:4

Голи: Выпасняк, 4, Скибина, 5, Бавзенюк, 8, Терех, 29, 34 – Бекингем, 7, 20 (пен), 29, Элюа, 8.

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.

Англия: Тревис, Скеддинг, Катриона, Элюа, Фишер, Поуви, Эванс, Маршалл, Бекингем, Беррон-Кларк.

Предупреждение: Бэкингем, 34.

Финал. 17:00. Испания – Бразилия – 4:1

По теме:
Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии
Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Бразилии
Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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