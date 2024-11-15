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Пляжный футбол
15 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:02
212
0

Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии

Женская украинская сборная проиграла в 3-м туре команде Бразилии

15 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:02
212
0
Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии
BSWW

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграла последний матч группового раунда в международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024, проходящем в Саудовской Аравии

В первом поединке подопечные Юрия Клименко уступили Испании (1:6), а во втором одолели Англию (4:2). 15 ноября во встрече с Бразилией определялся второй финалист турнира, который сыграет с Испанией, которая уже обеспечила себе участие в решающем матче соревнований.

Первый период начался для украинской команды удачно. Сначала в своих воротах расписалась Дани Барбоза, затем Юлия Костюк удвоила преимущество сине-желтых. В конце периода бразильянки усилиями Леле Лопес один гол отквитали (1:2).

Вторая 12-минутка стала зеркальной к первой. Бразилийки забили два мяча и вышли вперед, а на исходе Анастасия Терех уравняла ситуацию (3:3).

В начале заключительного периода Александра Скибина снова дала преимущество украинкам, но два гола Дани Барбозы положили конец ожиданиям украинок на финал. Зафиксировано поражение украинской команды (4:5).

Сборная Украины 16 ноября сыграет третье место на турнире с Англией. В финале встретятся Испания и Бразилия.

Neom Beach Soccer Cup 2024. Женщины

3-й тур, 15.11.2024

13:45. Украина – Бразилия – 4:5

Голы: Барбоза, 4 (автогол), Костюк, 8, Терех, 23, Скибина, 25 – Лопес, 9, Де Соуза, 19, Колодетти, 22, Барбоза, 25, 31.

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.

Бразилия: К. Араухо, Лопес, Нати, Да Коста, Де Соуза, Т. Араухо, Нагель, Барбоза, Адриеле, Колодетти.

Предупреждение: Де Соуза (23).

17:45. Испания – Англия – 4:1

Турнирная таблица

По теме:
Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Бразилии
Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
Женская сборная по пляжному футболу обыграла сборную Англии
пляжный футбол женская сборная Украины по пляжному футболу Юрий Клименко Украина - Бразилия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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