Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии
Женская украинская сборная проиграла в 3-м туре команде Бразилии
Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграла последний матч группового раунда в международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024, проходящем в Саудовской Аравии
В первом поединке подопечные Юрия Клименко уступили Испании (1:6), а во втором одолели Англию (4:2). 15 ноября во встрече с Бразилией определялся второй финалист турнира, который сыграет с Испанией, которая уже обеспечила себе участие в решающем матче соревнований.
Первый период начался для украинской команды удачно. Сначала в своих воротах расписалась Дани Барбоза, затем Юлия Костюк удвоила преимущество сине-желтых. В конце периода бразильянки усилиями Леле Лопес один гол отквитали (1:2).
Вторая 12-минутка стала зеркальной к первой. Бразилийки забили два мяча и вышли вперед, а на исходе Анастасия Терех уравняла ситуацию (3:3).
В начале заключительного периода Александра Скибина снова дала преимущество украинкам, но два гола Дани Барбозы положили конец ожиданиям украинок на финал. Зафиксировано поражение украинской команды (4:5).
Сборная Украины 16 ноября сыграет третье место на турнире с Англией. В финале встретятся Испания и Бразилия.
Neom Beach Soccer Cup 2024. Женщины
3-й тур, 15.11.2024
13:45. Украина – Бразилия – 4:5
Голы: Барбоза, 4 (автогол), Костюк, 8, Терех, 23, Скибина, 25 – Лопес, 9, Де Соуза, 19, Колодетти, 22, Барбоза, 25, 31.
Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.
Бразилия: К. Араухо, Лопес, Нати, Да Коста, Де Соуза, Т. Араухо, Нагель, Барбоза, Адриеле, Колодетти.
Предупреждение: Де Соуза (23).
17:45. Испания – Англия – 4:1
Турнирная таблица
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