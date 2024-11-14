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Пляжный футбол
14 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 14 ноября 2024, 21:06
252
0

Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии

Украинская команда во 2-м туре обыграла команду Англии

14 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 14 ноября 2024, 21:06
252
0
Женская сборная Украины занимает 3-е место на турнире в Саудовской Аравии
BSWW

Женская сборная Украины по пляжному футболу продолжила выступление на международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудовской Аравии.

Подопечные Юрия Клименко вчера уступили первую команду мирового рейтинга BSWW – Испанию (1:6). В этот раз украинки, занимающие пятое место в реестре, встречались с четвертой командой в этой классификации – Англией.

Первый период прошел в равной борьбе, а открыли счет на 7-й минуте украинки. Маргарита Юрасова сразилась за мяч и протолкнула его на Мирославу Выпасняк, расстрелявшую пустые ворота соперниц. Англичане сумели отыграться в последние мгновения периода. Мяч после удара Ребекки Беррон-Кларк влетел в сетку вместе с сиреной на перерыв (1:1).

Вторая 12-минутка началась с гола сине-желтых. После подачи углового Снежана Воловенко в одно касание переиграла голкипера англичанок. На 20-й минуте украинки забили в третий раз не без помощи рикошета. Алиша Бекингем пыталась отразить удар Юлии Костюк, но срезала мяч в свои ворота.

В начале заключительного периода сборная Англии усилиями Николь Эванс сократила отставание. Но менее чем через минуту цели достиг удар издалека Анастасии Клипаченко.

Зафиксирован счет 4:2 – победа сборной Украины, которая занимает третье место (3 очка) и сохраняет шансы побороться за выход в финал турнира.

Пляжный футбол. Neom Beach Soccer Cup 2024

Женщины. 2-й тур, 14.11.2024

13:45. Англия – Украина – 2:4

Голы: Беррон-Кларк, 12, Эванс, 27 – Выпасняк, 7, Воловенко, 14, Бекингем, 20 (автогол), Клипаченко, 28.

Англия: Тревис, Скеддинг, Катриона, Элюа, Фишер, Поуви, Эванс, Маршалл, Бекингем, Беррон-Кларк.

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.

Предупреждение: Терех, 21.

17:45. Бразилия – Испания – 4:6

Турнирная таблица

3-й тур, 15.11.2024

13:45. Україна – Бразилія

17:45. Іспанія – Англія

Час початку матчу – київський.

За підсумками групового раунду 16 листопада команди проведуть матч за третє місце та фінал.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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