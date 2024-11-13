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Пляжный футбол
13 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:23
178
0

Пляжный футбол. Женская сборная Украины разгромно проиграла команде Испании

Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в Саудовской Аравии

13 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:23
178
0
Пляжный футбол. Женская сборная Украины разгромно проиграла команде Испании
УАФ

Женская сборная Украины по пляжному футболу стартовала в международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024, начавшемся в Саудовской Аравии.

Сине-желтые вторично принимают участие в этих соревнованиях. В 2022 году они заняли на турнире четвертое место. Нынешний розыгрыш подопечные Юрия Клименко начали с поединка с первым номером мирового рейтинга BSWW – Испанией.

В первом периоде инициативой сразу же завладели испанки, создавшие несколько опасных моментов. Тем не менее открыли счет именно украинки. На 5-й минуте прострел с углового заперла Юлия Костюк. Однако уйти лидером на первый перерыв сине-желтым не удалось. На последних секундах периода Андреа Мирон сравняла счет – 1:1.

Во второй 20-минутке несчастливыми для украинок стали два рикошета, из-за которых мяч дважды влетел в ворота украинок. Авторами обеих голов стала Кароль Гонсалез. Еще раз Анастасия Терех капитулировала после блестящего удара Сары Туи в девятку.

В третьем периоде недоразумение в защите привело к пятому голу испанок, которым отличилась Адриана Манау. У украинских были шансы сократить отставание, но их ударам не хватило точности. Джесси Мирас поставила точку в этом противостоянии. Итак, зафиксирован счет 1:6 – поражение сборной Украины.

Пляжный футбол. Женщины

Neom Beach Soccer Cup 2024. Саудовская Аравия

1-й тур, 13 ноября

Испания – Украина – 6:1

Голы: Мирон, 12, Гонсалес, 17, 18, Туи, 22, Манау, 28, Мирас, 36 – Костюк, 5.

Испания: Льорет, Сильвенте, Паки, Пилар, Педреньо, Туи, Мирон, Гонсалес, Манау, Мирас.

Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.

Предупреждение: Дубицкая, 19

Англия – Бразилия – 2:4

Следующие матчи

  • 14.11. 13:45. Англия – Украина
  • 15.11. 13:45. Украина – Бразилия

Время начала матчей – киевское.

По итогам группового раунда 16 ноября команды проведут матч за третье место и финал.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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