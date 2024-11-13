Пляжный футбол. Женская сборная Украины разгромно проиграла команде Испании
Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в Саудовской Аравии
Женская сборная Украины по пляжному футболу стартовала в международном турнире Neom Beach Soccer Cup 2024, начавшемся в Саудовской Аравии.
Сине-желтые вторично принимают участие в этих соревнованиях. В 2022 году они заняли на турнире четвертое место. Нынешний розыгрыш подопечные Юрия Клименко начали с поединка с первым номером мирового рейтинга BSWW – Испанией.
В первом периоде инициативой сразу же завладели испанки, создавшие несколько опасных моментов. Тем не менее открыли счет именно украинки. На 5-й минуте прострел с углового заперла Юлия Костюк. Однако уйти лидером на первый перерыв сине-желтым не удалось. На последних секундах периода Андреа Мирон сравняла счет – 1:1.
Во второй 20-минутке несчастливыми для украинок стали два рикошета, из-за которых мяч дважды влетел в ворота украинок. Авторами обеих голов стала Кароль Гонсалез. Еще раз Анастасия Терех капитулировала после блестящего удара Сары Туи в девятку.
В третьем периоде недоразумение в защите привело к пятому голу испанок, которым отличилась Адриана Манау. У украинских были шансы сократить отставание, но их ударам не хватило точности. Джесси Мирас поставила точку в этом противостоянии. Итак, зафиксирован счет 1:6 – поражение сборной Украины.
Пляжный футбол. Женщины
Neom Beach Soccer Cup 2024. Саудовская Аравия
1-й тур, 13 ноября
Испания – Украина – 6:1
Голы: Мирон, 12, Гонсалес, 17, 18, Туи, 22, Манау, 28, Мирас, 36 – Костюк, 5.
Испания: Льорет, Сильвенте, Паки, Пилар, Педреньо, Туи, Мирон, Гонсалес, Манау, Мирас.
Украина: Терех, Костюк, Воловенко, Клипаченко, Дубицкая, Выпасняк, Скибина, Юрасова, Дячук, Бавзенюк.
Предупреждение: Дубицкая, 19
Англия – Бразилия – 2:4
Следующие матчи
- 14.11. 13:45. Англия – Украина
- 15.11. 13:45. Украина – Бразилия
Время начала матчей – киевское.
По итогам группового раунда 16 ноября команды проведут матч за третье место и финал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер 15 ноября выйдет на ринг против Джейка Пола
Сергей Богачук высказался о реванше