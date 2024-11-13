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  4. КЛИМЕНКО: «У сборной на турнир в Саудовской Аравии задание максимальное»
Пляжный футбол
13 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:14
42
0

КЛИМЕНКО: «У сборной на турнир в Саудовской Аравии задание максимальное»

Коуч женской сборной Украины по пляжному футболу рассказал о подготовке

13 ноября 2024, 20:01 | Обновлено 13 ноября 2024, 21:14
42
0
КЛИМЕНКО: «У сборной на турнир в Саудовской Аравии задание максимальное»
BSWW. Юрий Клименко

Женская сборная Украины по пляжному футболу во время подготовки к международному турниру Neom Beach Soccer Cup 2024 провела тренировочный сбор в столичном Гидропарке.

Главный тренер женской сборной Украины Юрий Клименко рассказал о ходе подготовки команды:

«Наш сбор в Киеве длился чуть больше недели. На нем присутствовало восемь из девушек, которые поедут на турнир в Саудовской Аравии. К сожалению, не смогли прибыть игроки из португальских клубов (Ирина Дубицкая и Анастасия Терех), зато принимала участие в работе Мирослава Выпасняк из Польши. Также на сборе мы просмотрели четырех новичков, являющихся кандидатами в сборную на следующий сезон. Планируем их вызвать и дальше.

Результатами сбора я доволен. Его программу мы выполнили, хотя некоторые девушки были задействованы не в полной мере из-за выступления в финале Кубка Украины по футзалу. Поэтому их не слишком загружали упражнениями на физику. Больше работали над тактикой и техникой, восстановлением кондиций игры на песке, потому что они не выходили на него два месяца. Некоторых игроков пришлось немного подтянуть функционально.

Наша поездка в Саудовскую Аравию со всеми пересадками занимает более двух суток. 12 ноября – тренировка и после нее уже непосредственно матчи. Соперники у нас очень серьезные, но это хорошо, ведь интереснее будет играть. Конечно, задача у нас максимальная, а там уже увидим. Настраиваемся на борьбу».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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