Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации британского таблоидного издания Daily Mail, после допинг-скандала 24-летнего футболиста бросила его девушка-россиянка Виолетта Грачева, об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.

Отмечается, что сейчас Виолетта уже встречается с американским полузащитником туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Источники сообщают, что пара вместе отправилась на отдых в Куршавель, о чем могут свидетельствовать публикации в их социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

