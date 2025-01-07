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  4. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Англия
07 января 2025, 14:06 |
3789
25

Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса

Daily Mail поделился деталями личной жизни украинского футболиста «Челси»

07 января 2025, 14:06 |
3789
25
Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Daily Mail

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

По информации британского таблоидного издания Daily Mail, после допинг-скандала 24-летнего футболиста бросила его девушка-россиянка Виолетта Грачева, об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.

Отмечается, что сейчас Виолетта уже встречается с американским полузащитником туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Источники сообщают, что пара вместе отправилась на отдых в Куршавель, о чем могут свидетельствовать публикации в их социальных сетях.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Виолетта Грачева Уэстон Маккенни Челси Ювентус lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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Комментарии 25
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Harun Bakircioğlu
Она его бросила еще при Почеттино, слоупоки. Может, они вообще не встречались никогда. Тут целыми днями с фейкового сайта Fichajes сочинения ИИ выдают за чистую монету, уже ничему верить нельзя.
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+4
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GloryUkraine
-Дівчину собі треба вибирати страшненьку.
-Чому?
-Тому, що гарненька може від тебе піти.
-Але й страшненька може від тебе піти.
-Та й х.. з нею.
Оця шмара і є тією страшненькою.😉
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+3
Falko
Мені почулося, чи хтось сказав: "Корова"? )
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
Прям кохання всього життя. Ну видно ж, що дівчину зборили для того, щоб її утримували
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0
olex.mykhailov
З чого вона зроблена?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Engineer
Ну, гуся попарил и норм. 
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0
potemkin78
а мог и без денег, квартиры, машины остаться. они это в три  приёма делают. свадьба, обвинение в какой-то игне и развод. и всё в течение месяца
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0
Nick.Grabowski
Виходить, що допінг реально допомагає. Від такої .... позбавив Мудрика. 
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0
Андрій Заліщук
Тут інше питання, як можна клюнути на таку як грачова ця?!
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0
FCKarpatyLv
Всі ці еліт профури під ковпаком ФСБ. Вона траванула Міська це 100%!
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0
Gargantua81
какой ты нафиг танкист
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0
Stan S.
А ну это норм сейчас должен заиграть
Ответить
-1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
Я И МАЯ КРОТО БОТО БАНДА  ТАКИЭ САМЫЕ КАК И ВЕАЛЕТА   
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-2
Xvalenok03
Главное - источник новости надежный
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-2
Swipe
Де хоч якесь підтвердження, що в них дійсно були стосунки? Аби щось написати.
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-2
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AK.228
Шлюха она и есть шлюха … ну как Шпрот
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-3
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Xvalenok03
Кто-то придумал новость - он встречается.
Теперь она встречается с другим.
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-4
Alexander Киев
Той випадок, коли з екс-гравця Шахтаря глори дирнами сміються і приписують йому швабру із оркостана, хоча свій же екс-гравець на гарячому попався із трансом. Я про Вербіча
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-4
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Александр Бондарь
Во сука,не дай бог еще один вздернится
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-4
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