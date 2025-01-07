Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. Она ушла к звезде Ювентуса
Daily Mail поделился деталями личной жизни украинского футболиста «Челси»
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
По информации британского таблоидного издания Daily Mail, после допинг-скандала 24-летнего футболиста бросила его девушка-россиянка Виолетта Грачева, об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.
Отмечается, что сейчас Виолетта уже встречается с американским полузащитником туринского «Ювентуса» Уэстоном Маккенни. Источники сообщают, что пара вместе отправилась на отдых в Куршавель, о чем могут свидетельствовать публикации в их социальных сетях.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Russian model linked to Chelsea's failed drugs test star Mykhailo Mudryk 'DUMPS HIM' - and jets off on holiday with an ex-Premier League rival https://t.co/zyal2GBASH— Mail Sport (@MailSport) January 7, 2025
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-Чому?
-Тому, що гарненька може від тебе піти.
-Але й страшненька може від тебе піти.
-Та й х.. з нею.
Оця шмара і є тією страшненькою.😉
Теперь она встречается с другим.