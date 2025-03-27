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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 10:59 |
329
2

Будут играть воспитанники. ЛНЗ планирует отказаться от легионеров

Андрей Колесник рассказал о стратегии клуба

27 марта 2025, 10:59 |
329
2
Будут играть воспитанники. ЛНЗ планирует отказаться от легионеров
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник рассказал о стратегии развития «фиолетовых». Функционер заявил, что через несколько лет в первой команде будут играть воспитанники академии.

– В сезоне 2028/29 в первую команду должны зайти воспитанники академии, на которых делается большая ставка, для которых президент сделал абсолютно все, чтобы они сейчас, когда им 15 лет, имели минимум четыре года идеального тренировочного процесса для того, чтобы они в 19 лет заходили в первую команду.

Что такое 19-летний футболист по заработной плате и что такое украинец, которому сейчас 26-27, которого мы берем. Это совершенно разные величины. И экономия идет на том, что будет смена украинских игроков на юных наших. И параллельно с этим идет заработок от легионеров.

Почему именно такая модель? Почему мы не можем покупать легионеров подороже? Не по причине того, что президент не может заплатить, а по причине того, что обязательно нужно его продать в среднем за миллион.

– То есть ваша стратегия где-то к 2030 году расписана?

– Она сейчас готова, да.

– То есть финальная точка этой стратегии – это когда свои питомцы из академии будут играть в первой команде.

– Конечно, как минимум они должны закрыть украинские квоты, - сказал Колесник.

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Андрей Колесник (футбол) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трендец
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Комментарии 2
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_9Quantum19_
Not bad. It is good. Чекаємо на гідну конкуренцію у цьому плані із Харківською, Донецькою та Запорізькою футбольними школами. Розвиваймо футбол в Україні разом!!!!
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Перець
Все правильно, легіонери в  Упл гірше грають чим наші 
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