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  4. Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Испания
26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 11:26
1642
0

Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал

Испанский центрбек намерен перейти в «Реал»

26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 11:26
1642
0
Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Ламин Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером касательно его будущего, сообщает El Nacional.

По информации источника, два футболист каталонской «Барселоны», находясь в расположении сборной Испании, провели разговор с партнером по национальной команде Дином Хейсеном, который на клубном уровне выступает за «Борнмут».

Дин по ходу диалога сообщил Ламину и Педри о своем желании выступать за мадридский «Реал», хотя за игрока также борется «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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