Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал

Ламин Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером касательно его будущего, сообщает El Nacional.

По информации источника, два футболист каталонской «Барселоны», находясь в расположении сборной Испании, провели разговор с партнером по национальной команде Дином Хейсеном, который на клубном уровне выступает за «Борнмут».

Дин по ходу диалога сообщил Ламину и Педри о своем желании выступать за мадридский «Реал», хотя за игрока также борется «Барселона».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.