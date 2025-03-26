Испания26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 11:26
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Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером. Он хочет уйти в Реал
Испанский центрбек намерен перейти в «Реал»
26 марта 2025, 10:44 | Обновлено 26 марта 2025, 11:26
1642
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Ламин Ямаль и Педри провели разговор со своим партнером касательно его будущего, сообщает El Nacional.
По информации источника, два футболист каталонской «Барселоны», находясь в расположении сборной Испании, провели разговор с партнером по национальной команде Дином Хейсеном, который на клубном уровне выступает за «Борнмут».
Дин по ходу диалога сообщил Ламину и Педри о своем желании выступать за мадридский «Реал», хотя за игрока также борется «Барселона».
Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет украсть у «Реала» супертрансфер.
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