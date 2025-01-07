«Месси – мой друг». Неймар высказался о переходе в Интер Майами

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар не исключил возможность перехода в «Интер» Майами, где играют его экс-партнеры по «Барселоне» Неймар и Луис Суарес, но не спешит покидать Саудовскую Аравию.

«Очевидно, что для меня будет невероятно снова играть с Месси и Суаресом в одной команде. Лео – мой друг, как и Луис. Мы продолжаем общаться, и было бы интересно, чтобы наше трио снова было вместе на поле».

«Но пока меня все устраивает в Саудовской Аравии. Посмотрим, как сложится», – сказал Неймар.

Бразилец не так давно восстановился после тяжелой травмы и вернулся на поле.