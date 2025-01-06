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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 01:44 | Обновлено 06 января 2025, 01:45
207
0

«Есть единственный вариант». Легионер Динамо – про смену сборной

Самба Диалло продолжит представлять Сенегал

06 января 2025, 01:44 | Обновлено 06 января 2025, 01:45
207
0
«Есть единственный вариант». Легионер Динамо – про смену сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо», выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», Самба Диалло в своем Instagram прокомментировал новость о смене футбольного гражданства на гвинейское:

«Я получил эту информацию так же, как и вы. Хочу вас заверить, что я есть и буду оставаться игроком сборной Сенегала».

«Я родился сенегальцем и чувствую себя сенегальцем. Этот народ дал мне все, и я должен вернуть ему все. У меня есть только один и единственный вариант – это сборная Сенегала».

«Я терпелив и знаю, что отбор открыт для всех, мне просто нужно работать, чтобы заслужить потенциальный вызов от тренера».

Вместе с сборной Сенегала U-20 Самба Диалло выиграл молодежный кубок африканских наций U-20.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отправилось в Турцию.

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Данііл Киріяка Источник: Instagram
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