«Есть единственный вариант». Легионер Динамо – про смену сборной

Сенегальский вингер киевского «Динамо», выступающий в аренде за иерусалимский «Хапоэль», Самба Диалло в своем Instagram прокомментировал новость о смене футбольного гражданства на гвинейское:

«Я получил эту информацию так же, как и вы. Хочу вас заверить, что я есть и буду оставаться игроком сборной Сенегала».

«Я родился сенегальцем и чувствую себя сенегальцем. Этот народ дал мне все, и я должен вернуть ему все. У меня есть только один и единственный вариант – это сборная Сенегала».

«Я терпелив и знаю, что отбор открыт для всех, мне просто нужно работать, чтобы заслужить потенциальный вызов от тренера».

Вместе с сборной Сенегала U-20 Самба Диалло выиграл молодежный кубок африканских наций U-20.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» отправилось в Турцию.