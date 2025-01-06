Ювентус ведет переговоры по поводу трансфера форварда Ман Юнайтед
Как сообщил Никола Скира, Джошуа Зиркзе может вернуться из АПЛ в Серию A
Итальянский «Ювентус» ведет переговоры о потенциальном подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе.
По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб уже сделал предложение об аренде игрока с опцией выкупа.
Манчестер Юнайтед настаивает на полноценном трансфере или обязательном выкупе в конце аренды.
Наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта лично заинтересован в подписании Зиркзе, така как у них было успешное сотрудничество в «Болонье». Прошлый сезон стал выдающимся для их тандема, ведь команда сенсационно завоевала место в Лиге чемпионов. Тогда Зиркзе забил 11 голов в Серии А и был ключевым игроком в атаке.
Джошуа Зиркзе присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2024 года после трансфера из «Болоньи» за 42,5 млн евро. С момента перехода он провел 27 матчей за МЮ во всех турнирах, забив 4 гола. Красные Дьяволы проводят очень неудачный сезон в АПЛ.
Туринский «Ювентус» занимает 5 место в Серии А (32 очка), отставая от лидера «Наполи» на 12 пунктов.
Joshua #Zirkzee has opened the door to a possible return in SerieA: #Juventus are in talks with his agent Kia Joorabchian and will try to sign him from #ManchesterUnited. #Juve have offered a loan with the option to buy, but #MUFC ask a permanent deal or an obligation. #transfers https://t.co/5dgwVV7GjC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 5, 2025
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