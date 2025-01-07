Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао
Италия
07 января 2025, 18:40 |
104
0

ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао

Игрок перебрался в Италию из «Бетиса»

07 января 2025, 18:40 |
104
0
ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний испанский футболист Ассан Диао перебрался в итальянский «Комо» из испанского «Бетиса».

В клубе Серии А очень оригинально презентовали футболиста, ведь в последнее время о трансфере много говорил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Поэтому в клубе решили собрать все посты Романо, распечатать их и продемонстрировать на экране. В итоге в конце появляется Ассан Диао, который уже в форме итальянского «Комо».

Диао - перспективный футболист, который в этом сезоне уже сыграл 10 матчей в Ла Лиге и отметился 1 голом.

Испанский форвард забил не кому-нибудь, а «Барселоне».

По теме:
«Месси – мой друг». Неймар высказался о переходе в Интер Майами
Где Довбик? Определены самые эффективные игроки 19-го тура Серии А
«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику
Ассан Диао чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Бетис трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Ассамблея регионов УАФ Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции
Футбол | 07 января 2025, 17:29 0
Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции
Подготовка к ЛЧ. Шахтер подтвердил соперников на сборе в Турции

Команда проведет три спарринга

«Что у него в голове...» Богачук – о позиции Ломаченко относительно войны
Бокс | 07 января 2025, 13:01 8
«Что у него в голове...» Богачук – о позиции Ломаченко относительно войны
«Что у него в голове...» Богачук – о позиции Ломаченко относительно войны

Сергей лично не слышал ничего пророссийского от Василия

«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 06.01.2025, 19:42
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07.01.2025, 07:50
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06.01.2025, 22:58
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
Майк Тайсон назвал боксера, которого никто никогда не превзойдет
06.01.2025, 00:50 4
Бокс
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
Довбик помог волкам в римском дерби. Рома обыграла Лацио
05.01.2025, 23:42 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем