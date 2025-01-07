ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао

19-летний испанский футболист Ассан Диао перебрался в итальянский «Комо» из испанского «Бетиса».

В клубе Серии А очень оригинально презентовали футболиста, ведь в последнее время о трансфере много говорил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Поэтому в клубе решили собрать все посты Романо, распечатать их и продемонстрировать на экране. В итоге в конце появляется Ассан Диао, который уже в форме итальянского «Комо».

Диао - перспективный футболист, который в этом сезоне уже сыграл 10 матчей в Ла Лиге и отметился 1 голом.

Испанский форвард забил не кому-нибудь, а «Барселоне».