ОФИЦИАЛЬНО. Комо оригинально представило новичка команды – Ассана Диао
Игрок перебрался в Италию из «Бетиса»
19-летний испанский футболист Ассан Диао перебрался в итальянский «Комо» из испанского «Бетиса».
В клубе Серии А очень оригинально презентовали футболиста, ведь в последнее время о трансфере много говорил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Поэтому в клубе решили собрать все посты Романо, распечатать их и продемонстрировать на экране. В итоге в конце появляется Ассан Диао, который уже в форме итальянского «Комо».
Диао - перспективный футболист, который в этом сезоне уже сыграл 10 матчей в Ла Лиге и отметился 1 голом.
Испанский форвард забил не кому-нибудь, а «Барселоне».
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