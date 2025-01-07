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  4. Не только Свитолина. На турнир WTA 500 в Линце после АО заявлены 3 украинки
WTA
07 января 2025, 18:37 |
448
0

Не только Свитолина. На турнир WTA 500 в Линце после АО заявлены 3 украинки

Помимо Элины, в Австрии планируют взять участия Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

07 января 2025, 18:37 |
448
0
Не только Свитолина. На турнир WTA 500 в Линце после АО заявлены 3 украинки
Getty Images/Global Images Ukraine

Три украинские теннисистки заявлены на турнир WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В Австрии за трофей пятисотника с 27 января по 2 февраля планируют побороться Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Элина и Даяна уже гарантировали себе основную сетку, а вот Калинина пока идет первой в альтернативном списке.

Соревнования в Линце пройдут на следующей неделе после завершения Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне, где Элина, Даяна и Ангелина будут стартовать в основе.

В 2024 году в Линце из украинок сыграла только Ястремская, которая завершила выступления уже во 2-м раунде.

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WTA Линц Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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