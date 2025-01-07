Не только Свитолина. На турнир WTA 500 в Линце после АО заявлены 3 украинки

Три украинские теннисистки заявлены на турнир WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В Австрии за трофей пятисотника с 27 января по 2 февраля планируют побороться Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Элина и Даяна уже гарантировали себе основную сетку, а вот Калинина пока идет первой в альтернативном списке.

Соревнования в Линце пройдут на следующей неделе после завершения Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне, где Элина, Даяна и Ангелина будут стартовать в основе.

В 2024 году в Линце из украинок сыграла только Ястремская, которая завершила выступления уже во 2-м раунде.