Не только Свитолина. На турнир WTA 500 в Линце после АО заявлены 3 украинки
Помимо Элины, в Австрии планируют взять участия Даяна Ястремская и Ангелина Калинина
Три украинские теннисистки заявлены на турнир WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В Австрии за трофей пятисотника с 27 января по 2 февраля планируют побороться Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Элина и Даяна уже гарантировали себе основную сетку, а вот Калинина пока идет первой в альтернативном списке.
Соревнования в Линце пройдут на следующей неделе после завершения Открытого чемпионата Австралии 2025 в Мельбурне, где Элина, Даяна и Ангелина будут стартовать в основе.
В 2024 году в Линце из украинок сыграла только Ястремская, которая завершила выступления уже во 2-м раунде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джей Опетая высказался о декабрьском поединке
Юлия планирует сыграть на соревнованиях WTA 250 в Сингапуре