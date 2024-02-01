Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной Донне Векич из Хорватии (№34 WTA).

Линц. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 1:6, 1:6

Это была 6-я встреча теннисисток, счет сравнялся. Отметим, что первые три очные встречи выиграла украинка, но сейчас у хорватки серия из трех побед подряд.

Векич в следующем раунде сыграет против 22-летней француженки Клары Бюрель (№52 WTA).

В 1-м круге Ястремская переиграла нейтральную теннисистку.