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WTA
01 февраля 2024, 18:13 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:20
1840
16

Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце

Даяна в третий раз подряд уступила хорватке

01 февраля 2024, 18:13 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:20
1840
16
Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
WTA. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной Донне Векич из Хорватии (№34 WTA).

Линц. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 1:6, 1:6

Это была 6-я встреча теннисисток, счет сравнялся. Отметим, что первые три очные встречи выиграла украинка, но сейчас у хорватки серия из трех побед подряд.

Векич в следующем раунде сыграет против 22-летней француженки Клары Бюрель (№52 WTA).

В 1-м круге Ястремская переиграла нейтральную теннисистку.

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WTA Линц Донна Векич Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Stanislav Matusevych
Не розумів перед початком тижня і продовжую не розуміти, навіщо було грати у Лінці буквально за 4 дні після надважкого АО. Ще й з джетлагом. Добре, що хоч до травми Даяна не догралася з таким графіком. Дивні речі іноді люди роблять, відверто дивні.
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+9
Андрей Залищук
кацапку вибила і добре, я взагалі здивований, що Даяна заявилась на цей турнір, хай тепер відпочиває і відновлюється
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+7
Попандопуло из Одессы
Да. За этим наблюдать было больно и обидно. Но хаять не буду. Думаю, рано. Даяна ведь на самом деле много сил оставила в Мельбурне. Давайте подождём. Я надеюсь, что, всё же, Даяна возвращается.
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+6
Arctic
Варто відзначити що і Донна зіграла відмінний матч з чудовою першою подачею!
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+3
sirjoga
Погоджусь, що не треба було на цей турнір. Крім фізичної втоми на АО було ще й велике навантаження на ЦНС. 
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+3
Александр Ад
гра жахлива в стилі Даяни до АО-24.Будьмо сподиватися шо це тільки втома винна.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
paw
Ніщивний програш вкрай розстроїв! Було дуже сумно спостерігати, як красуня Векіч, майже після кожного удару Даяни або у аут, або у сітку,- чарівно посміхалася...
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+1
Vlad Holl
Трошки підзаробила і ладно. А от до арабських турів треба готуватися , там зовсім інший рівень буде .
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+1
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Kamon
Смысл был заявляться на турнир 
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0
osso
Вот теперь всё на месте.  Узнаю    Ястремскую...
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0
Обсервер Влад
Єдине пояснення такому бездарному зливу, яке залишає хоч якусь надію - це відсутність того сивоволосого тренера в боксах, який був присутній на АО. Інакше - пиши пропало((( 
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0
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Обсервер Влад
Висновок: лисі чоловіки, як той чувак з боксу сьогодні, Ястремську не збуджують. Їй подавай поважних сивочолих, як на АО
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-1
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