Ястремская без шансов проиграла Векич на турнире в Линце
Даяна в третий раз подряд уступила хорватке
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) завершила борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Линце.
В поединке второго раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, проиграла третьей сеяной Донне Векич из Хорватии (№34 WTA).
Линц. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 1:6, 1:6
Это была 6-я встреча теннисисток, счет сравнялся. Отметим, что первые три очные встречи выиграла украинка, но сейчас у хорватки серия из трех побед подряд.
Векич в следующем раунде сыграет против 22-летней француженки Клары Бюрель (№52 WTA).
В 1-м круге Ястремская переиграла нейтральную теннисистку.
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