Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Даяна во второй раз в карьере оказалась сильнее Эрики Андреевой
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Линце.
В поединке первого раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, переиграла Эрику Андреевой (№111 WTA), которая преодолела квалификацию.
Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 7:6(4), 3:6, 6:2
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
Даяна в третий раз сыграла в Линце и впервые выиграла матч.
В этом сезоне украинка победила в 11-ти поединках из 13.
В следующем раунде Ястремская сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).
Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии Даяна дошла до полуфинала в одиночном разряде.
Resilience 💫@D_Yastremska fights her way into the next round after defeating Erika Andreeva 7-6(4), 3-6, 6-2. #WTALinz pic.twitter.com/xE3fEL3wog— wta (@WTA) January 31, 2024
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