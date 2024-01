Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке первого раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, переиграла Эрику Андреевой (№111 WTA), которая преодолела квалификацию.

Линц. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 7:6(4), 3:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

Даяна в третий раз сыграла в Линце и впервые выиграла матч.

В этом сезоне украинка победила в 11-ти поединках из 13.

В следующем раунде Ястремская сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).

Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии Даяна дошла до полуфинала в одиночном разряде.

