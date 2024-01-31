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WTA
31 января 2024, 17:14 | Обновлено 31 января 2024, 17:34
4175
11

Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце

Даяна во второй раз в карьере оказалась сильнее Эрики Андреевой

31 января 2024, 17:14 | Обновлено 31 января 2024, 17:34
4175
11
Ястремская переиграла нейтральную теннисистку в 1-м раунде турнира в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№29 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Линце.

В поединке первого раунда украинка, получившая уайлд-кард от организаторов, переиграла Эрику Андреевой (№111 WTA), которая преодолела квалификацию.

Линц. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Эрика Андреева – 7:6(4), 3:6, 6:2

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

Даяна в третий раз сыграла в Линце и впервые выиграла матч.

В этом сезоне украинка победила в 11-ти поединках из 13.

В следующем раунде Ястремская сыграет против третьей сеяной хорватки Донны Векич (№34 WTA).

Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии Даяна дошла до полуфинала в одиночном разряде.

По теме:
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Костюк и Ястремская – в топ-3 по количеству виннеров на Australian Open
WTA Линц Даяна Ястремская Эрика Андреева
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Андрей Залищук
Ну красуня наша, знову кацапка послана куди подалі, але втома дається взнаки, не знаю чи вистачить завтра сил на Векіч!
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+18
sv_2000
Норм! Матч получился сложноватым как это у Даяны с игроками со второй сотни получается... Ну, пойдут соперницы из топ 50, станет полегче))))
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+17
Vlad Holl
Важкувато , але після Мельбурна і довгого перельоту відновитисяне так і просто. З перемогою ! І забери отой поганенький Лексус .
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+15
Показать Скрыть 4 ответа
Александр Ад
Дая є Дая в першом сеті пристосовувалася до корту,в 2 сеті сама собі програла(купа помилок в простих ситуаціях)і в 3 сеті подача трохи покращилася і більше стала влучати в корт,а у суперниці пішли помилки.Перемога є!Побачимо.що буде далі,Даяна дуже не передбачувана.
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+14
Sergio
а нашо на цьому ресурсі писати про якусь вигадану нейтральність?
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0
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