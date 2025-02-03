Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на 3 февраля
На этой неделе из украинок будут играть только Ангелина Калинина и Дарья Снигур
3 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке начнутся матчи 1-го раунда основной сетки.
В понедельник на румынские корты выйдут две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на понедельник, 3 февраля
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала
Center Court. 3-й запуск (не ранее 15:30)
Дарья Снигур [Q] – Кэролайн Доулхайд
Center Court. 3-й запуск (не ранее 18:00)
Ангелина Калинина [4] – Елена-Габриэла Русе [WC]
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