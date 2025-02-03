Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на 3 февраля

3 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке начнутся матчи 1-го раунда основной сетки.

В понедельник на румынские корты выйдут две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на понедельник, 3 февраля

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Center Court. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Дарья Снигур [Q] – Кэролайн Доулхайд

Center Court. 3-й запуск (не ранее 18:00)

Ангелина Калинина [4] – Елена-Габриэла Русе [WC]