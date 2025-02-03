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Англия
03 февраля 2025, 03:42 |
488
0

Ливерпуль следит за звездой сборной Украины

«Красные» рассматривают трансфер Забарного и еще двух футболистов «Борнмута»

03 февраля 2025, 03:42 |
488
0
Ливерпуль следит за звездой сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 февраля, прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Скауты «Ливерпуля» внимательно следили за тремя игроками «Борнмута» в этом матче. Венгерский защитник Милош Керкез широко обсуждается в стане «Ливерпуля» как потенциальная цель для «красных», игра Дина Хейсена и Ильи Забарного заслуживает такого же признания.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 25 матчи на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Милош Керкез Дин Хейсен трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: Anfield Index
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