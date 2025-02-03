Ливерпуль следит за звездой сборной Украины

В субботу, 1 февраля, прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Борнмут» и «Ливерпуль».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Скауты «Ливерпуля» внимательно следили за тремя игроками «Борнмута» в этом матче. Венгерский защитник Милош Керкез широко обсуждается в стане «Ливерпуля» как потенциальная цель для «красных», игра Дина Хейсена и Ильи Забарного заслуживает такого же признания.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 25 матчи на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.