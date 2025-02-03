Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио КОНТЕ: «Ничья на поле Ромы – всегда достойный результат»
Италия
03 февраля 2025, 04:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 04:42
51
0

Антонио КОНТЕ: «Ничья на поле Ромы – всегда достойный результат»

«Наполи» и «Рома» сильнее не нашли – 1:1

03 февраля 2025, 04:40 | Обновлено 03 февраля 2025, 04:42
51
0
Антонио КОНТЕ: «Ничья на поле Ромы – всегда достойный результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции рассказал о ничейном поединке 23-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

Подопечные Антони лидировали на протяжении большой части поединка, однако на последних минутах команда не удержала минимальное преимущество.

«Обидно, что пришлось пропустить на последних минутах, но нужно сказать, что ничья на поле «Ромы» – всегда достойный результат. Мы одержали семь побед и сыграли вничью в последних восьми играх, и это означает, что мы проделали очень важный путь.

«Рома» не доставила нам особых проблем, мы контролировали ход матча. Жаль, что пропустили гол в компенсированное время, ведь мы могли бы сыграть гораздо лучше, нам следовало бы лучше позаботиться о деталях. Жаль, что есть горечь, но мы смотрим вперед.

В остальном я доволен нашим путем. Если бы мне сказали, что мы наберем семь очков против «Аталанты», «Ювентуса» и «Ромы», я бы подписал контракт без колебаний. Так что давайте возьмем эту ничью, добавим еще одно очко в мешок и продолжим работать с той же интенсивностью. Эти ребята делают что-то удивительное, они заслуживают многого, и мы хотим продолжать в том же духе», – ответил Конте.

В турнирной таблице неаполитанский клуб идет первым, имея в своем активе 54 набранных балла. Впереди на коллектив ожидает матч против «Удинезе», который запланирован на 9 февраля.

По теме:
Тиаго МОТТА: «Горжусь тем, что тренирую таких футболистов»
Рома – Наполи – 1:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Рома Рим Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Рома - Наполи Антонио Конте
Андрій Вітренко Источник: ФК Наполи
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02 февраля 2025, 08:33 12
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой

Владимир должен провести большой бой в 2025 году

Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Теннис | 03 февраля 2025, 00:10 6
Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации
Скандал: теннисист сбил соперника. Опухший глаз, требование дисквалификации

Дивная ситуация в матче Кубка Дэвиса между Зизу Бергсом и Кристианом Гарином

Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.02.2025, 05:22
Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Футбол | 02.02.2025, 08:20
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
01.02.2025, 12:04 8
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 6
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 4
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 22
Футбол
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 65
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем