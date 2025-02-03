Антонио КОНТЕ: «Ничья на поле Ромы – всегда достойный результат»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции рассказал о ничейном поединке 23-го тура Серии А против «Ромы» (1:1).

Подопечные Антони лидировали на протяжении большой части поединка, однако на последних минутах команда не удержала минимальное преимущество.

«Обидно, что пришлось пропустить на последних минутах, но нужно сказать, что ничья на поле «Ромы» – всегда достойный результат. Мы одержали семь побед и сыграли вничью в последних восьми играх, и это означает, что мы проделали очень важный путь.

«Рома» не доставила нам особых проблем, мы контролировали ход матча. Жаль, что пропустили гол в компенсированное время, ведь мы могли бы сыграть гораздо лучше, нам следовало бы лучше позаботиться о деталях. Жаль, что есть горечь, но мы смотрим вперед.

В остальном я доволен нашим путем. Если бы мне сказали, что мы наберем семь очков против «Аталанты», «Ювентуса» и «Ромы», я бы подписал контракт без колебаний. Так что давайте возьмем эту ничью, добавим еще одно очко в мешок и продолжим работать с той же интенсивностью. Эти ребята делают что-то удивительное, они заслуживают многого, и мы хотим продолжать в том же духе», – ответил Конте.

В турнирной таблице неаполитанский клуб идет первым, имея в своем активе 54 набранных балла. Впереди на коллектив ожидает матч против «Удинезе», который запланирован на 9 февраля.