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03 февраля 2025, 04:38 |
235
1

Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»

Легендарный футболист высоко оценил Пола Скоулза

03 февраля 2025, 04:38 |
235
1
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан рассказал, что сожалеет из-за того, что так и не смог поиграть вместе с легендой «Манчестер Юнайтед» Полом Скоулзом.

«Вполне естественно хотеть играть с лучшими игроками, и для меня нет сомнений, что Пол Скоулз один из таких футболистов. Мне всегда нравилось наблюдать за его игрой.

«Редко встречается такой полноценный футболист, как Скоулз. Я сожалею о том, что мне так и не представилась возможность сыграть с ним вместе на протяжении моей карьеры. Он из тех игроков, которых ты хочешь видеть на своей стороне, а не в соперниках, потому что он может нанести много вреда», – сказал Зидан.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

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Пол Скоулз Зинедин Зидан
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Дыряво с пердя🤣
Лысый так и не сыграл с рыжиком
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