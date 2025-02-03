Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан рассказал, что сожалеет из-за того, что так и не смог поиграть вместе с легендой «Манчестер Юнайтед» Полом Скоулзом.

«Вполне естественно хотеть играть с лучшими игроками, и для меня нет сомнений, что Пол Скоулз один из таких футболистов. Мне всегда нравилось наблюдать за его игрой.

«Редко встречается такой полноценный футболист, как Скоулз. Я сожалею о том, что мне так и не представилась возможность сыграть с ним вместе на протяжении моей карьеры. Он из тех игроков, которых ты хочешь видеть на своей стороне, а не в соперниках, потому что он может нанести много вреда», – сказал Зидан.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.