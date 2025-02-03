Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/16 финала украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 112). Поединок начнется 4-м запуском на центральном корте после игры Снигур – Доулхайд.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет либо против Анны Бондар, либо против Сюзан Ламенс.

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