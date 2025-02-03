WTA03 февраля 2025, 04:33 |
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Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
03 февраля 2025, 04:33 |
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3 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В 1/16 финала украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 112). Поединок начнется 4-м запуском на центральном корте после игры Снигур – Доулхайд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет либо против Анны Бондар, либо против Сюзан Ламенс.
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