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  4. Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 февраля 2025, 04:33 |
16
0

Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

03 февраля 2025, 04:33 |
16
0
Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/16 финала украинка сыграет против Елены-Габриэлы Русе (Румыния, WTA 112). Поединок начнется 4-м запуском на центральном корте после игры Снигур – Доулхайд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Во 2-м раунде победительница противостояния сыграет либо против Анны Бондар, либо против Сюзан Ламенс.

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на 3 февраля
Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч WTA 250 в Румынии
Ангелина Калинина Елена-Габриэла Русе смотреть онлайн WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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