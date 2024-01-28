Подвиг Ястремской, рекорд Костюк, травма Свитолиной и финал Киченок

112-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису впервые прошел в 15-дневном формате по примеру Ролан Гаррос. Из-за дождливых первых дней это решение оказалось очень правильным, хотя много матчей все равно заканчивались в ночное время.

Изначально Aus Open 2024 ожидался менее интригующим, чем оказался в итоге. Соревнования в Мельбурне неожиданно порадовали украинских болельщиков, которые явно не ожидали от наших теннисистов таких высоких достижений на протяжении всего турнира. Украинские спортсмены не выходили на корт всего в один соревновательный день, когда еще такое бывало на мейджорах?

В мужском одиночном разряде впервые с 2005 года в финале не сыграл кто-то из Большой тройки. Роджер Федерер выступал здесь в последний раз в 2020-м, Рафаэль Надаль снялся перед стартом турнира из-за травмы бедра, а Новак Джокович проиграл в полуфинале Яннику Синнеру, который заслуженно взял титул.

У женщин соревнования завершились защитой титула, хотя сам турнир вышел очень нетипичным как для первого мейджора сезона. На ранних стадиях выбыло невероятное число сеяных и претенденток на титул, что открыло окно возможностей для других теннисисток.

Конечно же, нельзя отдельно не вспомнить 38-летнюю Се Шувей, которая в начале года заявила о прекращении выступлений в одиночном разряде, после чего на Australian Open вышла в оба парных финала и оба выиграла – фантастическое достижение.

Мужской одиночный разряд. Финал

Янник Синнер [4] – Даниил Медведев [3] – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Новак Джокович традиционно был главным фаворитом на австралийском мейджоре, который он до этого выигрывал 10 раз. В начале сезона серб испытывал проблемы с локтем, но его команда обещала, что Ноле будет полностью готов к турниру. Уже с первого раунда стало понятно, что Джокович если и готов, то точно не на 100%. 18-летний хорват Дино Прижмич четыре часа сопротивлялся в поединке с Новаком и даже выиграл у него один сет, это был самый непростой старт Джоковича в Мельбурне. Во втором круге лидер мирового рейтинга проиграл еще один сет, на этот раз Алексею Попырину из Австралии. После этого было две победы в трех сетах над Томасом Мартином Этчеверри и Адрианом Маннарино. В 1/4 финала Тэйлор Фритц хоть и проиграл Новаку в девятый раз подряд, но тоже изрядно его помучил на корте. В итоге Джокович затратил больше, чем когда-либо времени для выхода в полуфинал AO – 15 часов и 9 минут. Это не могло не сказаться в полуфинале, где Синнер полностью переиграл первую ракетку мира (6:1, 6:2, 6:7, 6:3). В двух первых сетах было настоящее избиение, серб признался, что еще никогда так плохо не выглядел в матчах Grand Slam.

Синнер, в свою очередь, практически идеально прошел весь путь к финалу, уничтожая одного соперника за другим. Итальянец до матча за титул выиграл 98% геймов на своей подаче, у Джоковича в полуфинале не было ни одного брейкпоинта. Казалось, что эту машину не остановить. Но в финальной встрече Даниил Медведев со старта начала диктовать свои условия, играя в ультраагрессивный как для себя теннис. Синнер к этому был абсолютно не готов. Было видно, что в первом для себя финале мейджора он банально не может показать свое лучшего тенниса. Длительное время вся борьбы в матче шла только на подачах Янника, Медведев забирал свои легко и непринужденно. И это при том, что Синнер до финала провел на корте на 6 часов меньше. Все же, опыт пяти финалов Grand Slam против Джоковича и Надаля – это серьезное преимущество в таких важных моментах теннисной карьеры.

Только в третьей партии итальянец сумел взять нити игры в свои руки потихоньку начал переигрывать соперника. Свои подачи Синнер стал защищать все легче, на приеме начали появляться первые шансы. В третьей партии Янник реализовал первый же сетбол в 10-м гейме, в четвертом – мог делать брейк раньше, но снова получилось дожать соперника лишь в конце сета. В пятой партии преимущество итальянца ощущалось уже чуть сильнее. Он брейканул в шестом гейме и без проблем довел матч до победы. А ведь Медведев мог и не сыграть в финале, на предыдущей стадии он горел 0:2 по сетам против Александра Зверева, но немец после небольшой болезни не смог держать высокий уровень и второй раз в карьере проиграл при таком преимуществе. В финале US Open 2020 Зверев тоже вел со счетом 2:0 по сетам, но уступил Доминику Тиму.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Зверев, возможно, и расстроился после этого матча, но турнир для него точно стал успешным. Ему удалось переиграть в четвертом круге британца Кэмерона Норри, а в четвертьфинале добыть первую победу на соперником из топ-5 рейтинга на турнирах Grand Slam, остановив Карлоса Алькараса. Испанец выдал слабый поединок и заслуженно проиграл.

В этом году финал AO между Синнером и Медведевым стал 35-м пятисетовым матчем на турнире, что равняется рекорду Открытой эры по количеству пятисетовых матчей на одном турнире Grand Slam(US Open 1983).

Лучший матч

Феликс Оже-Альяссим [27] – Доминик Тим – 6:3, 7:5, 6:7(5), 5:7, 6:3

Вывеска такого матча в первом раунде мейджора впечатляла с самого начала. Оба теннисиста сейчас не в лучшей форме, но оба – большие мастера. Два года назад Оже-Альяссим на кортах Мельбурна показывал настолько мощный теннис, что в отсутствие Новака Джоковича реально претендовал на титул. К сожалению, в 1/4 финала он проиграл со счета 2:0 по сетам Даниилу Медведеву. Тим на Australian Open 2020 вообще играл в финале и вел 2:1 по сетам против серба.

В итоге оба теннисиста не подкачали и выдали пятичасовой триллер в вечерней сессии на Margaret Court Arena. Матч продолжался пять часов без одной минуты и закончился в 01:40 по местному времени. После встречи канадец даже написал на камере «Доброе утро!». К сожалению, Феликс снова проиграл Медведеву, это случилось в третьем раунде.

Прорыв турнира – Артур Казо, Нуну Боржес

21-летний француз Казо до этого сезона выиграл два челленджера в Таиланде и несколько турниров ITF, в начале 2023-го он занимал 381-е место в мировом рейтинге. На турнирах Grand Slam Казо уже появлялся, но еще ни разу не выигрывал матчей в основе, а также вообще не играл до 2024 года на Australian Open. В этом сезоне Артур стартовал с победы на челленджере в Нумеа (Новая Каледония), а также получил уайлд-кард в Мельбурн. Удивительно, но Казо удалось продолжить победную серию и на мейджоре. В первом раунде в непростом пятясетовом матче француз одолел серба Ласло Дьере, далее неожиданно выбил из турнира 8-ю ракетку мира Хольгера Руне (первая в карьере победа над игроком топ-10), а потом в трех сетах остановил еще и 28-го сеяного Таллона Грикспора из Нидерландов. Только в четвертом раунде Артура обыграл поляк Хуберт Хуркач (7:6, 7:6, 6:4).

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Казо

26-летний Нуну Боржес – более известный человек в теннисном мире, на счету которого есть не только 15 побед на челленджерах, но и полноценный грунтовый титул ATP 250 в Эшториле. Тем не менее, на мейджорах, которые он играет всего два года, дальше второго круга никогда не заходил. На этот раз Боржес показал очень мощную игру с первого раунда, переиграв в трех сетах немца Максимильяна Мартерера и 23-го сеяного испанца Алехандро Давидовича Фокину. В матче с набравшим хороший ход Григором Димитровым португалец был явным аутсайдером (коэффициент на его победу составлял около 11), но сумел победить в четырех сетах с камбэком (6:7, 6:4, 6:2, 7:6). Нуну стал первым португальцем в 1/8 финала Australian Open, а также добыл дебютную для себя победу над игроком топ-20 рейтинга ATP.

Главные неудачники – Стефанос Циципас и Хольгер Руне

Стефаноса в этом году рассматривали, как соперника Джокович по 1/4 финала. Грек всегда неплохо играет в Мельбурне, за пять предыдущих лет он только один раз не попадал здесь в четверку лучших, а в прошлом сезоне вообще сражался за титул. И начинал Циципас не так плохо. В первом матче переиграл бельгийца Зизу Бергса, хоть и отдал ему сет. Во втором – оформил волевую победу в абсолютно равном матче с австралийцем Джорданом Томпсоном, после чего преподал урок тенниса молодому Люке Ван Ашу. После этого Ник Кирьос, который активно принимал участие в турнире в качестве комментатора и интервьюера, даже написал в твиттере, что Циципас возьмет титул. Но в четвертом раунде грека разобрал лидер американского тенниса Тэйлор Фритц. Стефанос взял второй сет, а остальное время на корте доминировал представитель США. С новой недели Циципас будет лишь 10-й ракеткой мира, хотя мог быть и ниже.

Хольгер Руне попал в эту категорию только из-за своего высокого номера посева. Перед стартом турнира от его выступлений не было никаких ожиданий, и он не подкачал. Хольгер пока будет 7-й ракеткой мира, а во время грунтового турнира ему защищать половину всех очков, тогда возможно серьезное падение в рейтинге. Пока что у него есть время разобраться со своей игрой, которая хромает уже более полугода.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Любимец фортуны – Миомир Кецманович

В мужском разряде в этом году практически не было таких теннисистов, которые получили легких соперников. Некоторые отыгрывались в тяжелейших ситуациях с матчболов или с 0:2 по сетам, но выделим Миомира Кецмановича. Во втором раунде он горел 7-9 на финальном тай-брейке против Яна-Леннарда Штруффа, а в третьем – отыграл два матчбола в четвертом сете поединка с прошлогодним полуфиналистом Томми Полом. Американец так расстроился, что проиграл пятый сет под ноль. Свою «баранку» получил и сам Кецманович, в матче 1/8 финала с ним в трех партиях разобрался Карлос Алькарас.

Наши

В этом году в основе одиночного разряда украинцы не играли, но в квалификации выступил Виталий Сачко. Он дошел до полуфинала отбора, проиграв на двух тай-брейках Александару Ковачевичу из США. Американец после этого уверенно пробился в основную сетку, обыграл чилийца Алехандро Табило и даже зацепил один сет в матче с Кареном Хачановым. В целом, перед матчем со сборной США в Кубке Дэвиса форма Сачко порадовала.

В парном разряде под украинским флагом выступал лишь Денис Молчанов. Его дуэт с Николой Чачичем стартовал с волевой победы над японцами Йосихито Нисиокой и Беном Маклахланом, после чего была добыта сенсационная победа над первыми сеяными Иваном Додигом (Хорватия) и Остином Крайчеком (США). К сожалению, на этом бензин закончился, в третьем круге Молчанов и Чачич проиграли будущим финалистам из Италии Симоне Болелли и Андреа Вавассори.

Женский одиночный разряд. Финал

​​Арина Соболенко [2] – Чжэн Циньвень [12] – 6:3, 6:2

Женский турнир на ранних стадиях разочаровал многих болельщиков тенниса. В первом раунде выбыли 11 сеяных теннисисток, во втором – еще 8. Только 3 игрока из первых восьми номеров посева пробились в третий раунд – такого на Australian Open в Открытую эру еще не было.

После вылета Рыбакиной и Свёнтек стало понятно, что остановить Арину Соболенко на пути к титулу может разве что действующая чемпионка US Open Коко Гофф. Но американка на этом турнире не показывала феноменальной игры, хотя за счет класса и дошла до самой ожидаемой встречи нижней части сетки. После того тенниса, который Кори продемонстрировала в матче с Мартой Костюк, только самые преданные фанаты американки могли поверить в ее победу. Тем не менее, какой-то аннигиляции не случилось, Соболенко хоть и взяла реванш за поражение в финале US Open, но кое-какие шансы у Гофф все же просматривались. Чего нельзя сказать про остальных соперниц Соболенко – уничтожение на корте было беспощадным. Более того, будущая победительница еще и успевала поиздеваться над своей командой, сбивая у них з голов предметы ударом ногой. Это пытался повторить в своем неповторимом стиле даже Джокович.

Лучший матч

Ига Свёнтек [1] – Даниэль Коллинс – 6:4, 3:6, 6:4

Первая ракетка мира получила тяжелейшую сетку. В стартовом круге она встречалась с чемпионкой 2020 года Софией Кенин, во втором – пришлось играть с финалисткой 2022-го и полуфиналисткой 2019-го Даниэль Коллинс. Если вспомнить лучшее выступление американки в Мельбурне, то два года назад в полуфинале она как раз обыграла Свёнтек, после чего уступила Эшли Барти.

30-летняя американка на старте сезона не блистала, но борьба ожидалась серьезной. Матч начинался под открытой крышей, но позже ее пришлось закрыть. Свёнтек взяла первый сет, а во второй партии Коллинс уничтожила ее на приеме. В третьем сете Даниэль повела 4:1 и только после этого Свёнтек проснулась, сумев выиграть пять геймов подряд. После матча Коллинс на пресс-конференции заявила, что это будет ее последний сезон.

Свёнтек недолго оставалась на турнире, проиграв в следующем раунде Линде Носковой. Интересно, что на Открытом чемпионате Австралии при нынешнем формате первая ракетка мира еще никогда не выбывала из борьбы так рано, все выходили во вторую неделю. Да и тинейджеркам лидеры рейтинга WTA не проигрывали на Aus Open c 1999 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Даниэль Коллинс

Прорыв турнира – Даяна Ястремская

О турнирном пути украинки чуть ниже, а для начала хотелось бы вспомнить несколько ее достижений. Во первых, дойдя до полуфинала, Ястремская установила национальный рекорд для украинок в одиночном разряде Aus Open. Во-вторых, по пути в 1/2 финала украинка обыграла двух победительниц турниров Grand Slam. Последней теннисисткой из квалификации, которой это удавалось, была Елена Докич на Уимблдоне-1999. Также Даяна повторила достижение еще четырех спортсменок, которые, пройдя сито отбора, дошли до полуфинала турниров Grand Slam. Интересно, что за последние годы это удалось сделать сразу трижды, эти «забеги» мы хорошо помним: полуфинал Нади Подороски на Ролан Гаррос 2020 с победой над Свитолиной и сенсационный титул Радукану на US Open 2021. Еще одно шокирующее достижение Даяны состоит в том, что в основной сетке она побеждала лишь игроков первой полусотни (7, 39, 26, 22, 50). За последние 40 лет только трем женщинам-полуфиналисткам удавалось совершить подобное на мейджорах.

Вероятно, такого прорыва не случилось бы без команды Ястремской. С нового сезона у нее два тренера: Эммануэль Гойсснер (Монако) и Марсис Гаруц (Латвия). Первый – это тот, что своим громким свистом подбадривает украинку во время матчей, второй – с блестящей прической. Оба – бывшие теннисисты, у которых не было выдающихся карьер. Гойсснер работал в академии Патрика Муратоглу и академии All In, где с ним тренировалась Катарина Завацкая. Также Ману работал с младшей сестрой Даяны, Иванной Ястремской. Во время интервью на Aus Open после выхода украинки в четвертьфинал Гойсснер признался, что к такому результату Даяны жизнь его не готовила. Хотелось бы верить, что это будет не единичный успех, а невероятно успешное на первых порах сотрудничество превратится в долгоиграющий проект.



Instagram. Эммануэль Гойсснер, Даяна Ястремская, Ирина Ястремская и Марсис Гаруц

Главная неудачница – Елена Рыбакина

Рыбакина очень мощно начала новый сезон, не просто выиграв престижный турнир в Брисбене, а еще и размазав по корту в финале Арину Соболенко (6:0, 6:3). Почему после этого финалистка AO-2023 поехала играть и в Аделаиду – большой вопрос. Сама она признавалась, что ко всему прочему еще и переболела в Австралии. Результат не заставил себя долго ждать, уже во втором раунде Australian Open Рыбакина проиграла Анне Блинковой, которая до этого и мечтать не могла о третьем раунде австралийского мейджора. Этот матч подарил болельщикам самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Grand Slam (22-20). Казалось, что рекорд Леси Цуренко и Аны Богдан на Уимблдоне-2023 (20-18) продержиться гораздо дольше, но случилось иначе. Кстати, финалистка предыдущего розыгрыша Aus Open не вылетала на такой ранней стадии с 2000 года. Рыбакина теперь потеряет статус третьей ракетки мира, пропустив вперед американок Гофф и Пегулу.

Любимица фортуны – Чжэн Циньвень

Восходящая звезда китайского тенниса изначально попала во вторую четверть турнирной сетки к вышеупомянутой Рыбакиной. В третьем раунде Чжэн могла сыграть с набравшей неплохие кондиции Эммой Радукану, но британку подвело здоровье в поединке второго круга против еще одной китаянки Ван Яфань. Сама Ван Яфань занимает второе место в этой номинации, ведь в первом раунде она ушла со счета 0:6, 1:4 против 22-й сеяной Сораны Кырсти. Она могла быть и первой, но все же проиграла Циньвень на финальном тай-брейке очного матча.

В 1/8 финала Чжэн вместо потенциальной встречи с пятой сеяной Джессикой Пегулой сразилась с француженкой Осеан Доден, а в 1/4 финала – с Анной Калинской, которую на такой стадии вряд ли кто-то ожидал увидеть. Кстати, Калинская со второго круга шла по потенциальному турнирному пути Ангелины Калининой, которая оказалась не готовой этому турниру.

В полуфинале Циньвень сыграла с Даяной Ястремской из квалификации. Как видим, по пути в финал – ни одной соперницы из топ-50 (76, 54, 94, 95, 75 и 93). Только второй раз в истории Australian Open финалистка до матча за титул не сыграла против сеяной соперницы. В 1995 году это удалось Аранче Санчес Викарио, в финале она тоже проиграла, титул достался Штеффи Граф. Как бы там ни было, никто не отменял прописную истину: когда теннисные боги дают такую сетку – этим шансом еще нужно воспользоваться. Очень многие до сих пор кусают локти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Кстати, в неофициальной номинации «Лох месяца» с большим отрывом побеждает бывший тренер китаянки Вим Фиссетт, который некрасиво ушел от Чжэн Циньвень, чтобы снова тренировать Наоми Осаку. Но у японки еще все может получиться, поэтому сильно злорадствовать не стоит.

Из забавных моментов, которые вы могли пропустить, стоит выделить уникальную раздачу автографов от Эммы Наварро. После победы во втором круге она взяла из рук болельщика пиво, сделала глоток и расписалась на бутылке. Даяна, кстати, подписывала детям свои кроссовки, что тоже было весело.

Наши

Украинские теннисистки провели лучший турнир Grand Slam с большим отрывом, установив множество национальных и личных достижений. Впервые три украинки пробились в 1/8 финала, а две – в четвертьфинал. В сумме было 14 выигранных матчей в основной сетке, это на 3 больше, чем на Уимблдоне-2023, когда был установлен предыдущий рекорд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подошла к турниру в хорошей форме. На соревнованиях в Окленде при хорошей оппозиции Элина дошла до финала, где уже уставшая от предыдущих встреч проиграла Коко Гофф. Жребий в Мельбурне был очень приятным, возможно, одним из лучших в карьере Элины. В первых трех матчах ей выпали теннисистки, которые откровенно не представляли большой опасности для Элины. Свитолина приняла правила игры и полностью оправдала ожидания: три матча – три победы в двух сетах, статистика геймов 36-13. Перед встречей с Носковой уже были определенные опасения, даже сама Элина говорила, что не она фаворит матча.

Сам поединок стал настоящей трагедией, уже в начале встречи украинка получила травму спины и снялась после третьего гейма. Это было всего третье снятие с поединка в карьере украинки и первое в стартовом сете. А какой же великолепный был шанс увидеть украинский четвертьфинал на мейджоре.

Это уже вторая серьезная травма Элины после возвращения, что не может не беспокоить. Из положительного стоит отметить, что Свитолина снова будет в первой двадцатке мирового рейтинга, полностью заслужено.

Getty Images/Global Images Ukraine. Еліна Світоліна. Элина Свитолина

Главным разочарованием на старте сезона стало выступление Ангелины Калининой. До начала австралийского мейджора Калинина проиграла 2 матча из 2, особых ожиданий от ее игры не было. В первом раунде украинке выпало сыграть с Аранчей Рус из Нидерландов, победой против которой она завершила предыдущий сезон. Матч оказался провальным, лишь один выигранный гейм и полная безысходность на корте. Объяснить это можно только какой-то травмой, трудно поверить, что с нормальной подготовкой к сезону может быть такое снижение результатов.

После получения результатов жеребьевки и под впечатлением от выступления Марты Костюк в начале сезона было понятно, что Костюк на Australian Open 2024 может приятно удивить. В стартовом раунде против Клер Лю украинка была фавориткой и в итоге доказала, что сильнее, хотя второй сет и проиграла. Главное испытание на прочность ей выпало в следующем поединке против Элизе Мертенс. Бельгийка в одиночном разряде – это такой игрок, который ниже своего уровня вообще не играет. И хотя этот уровень не топовый, но пройти ее невероятно трудно. Для полноты картины вы должны понимать, что до Уимблдона-2023 Мертенс не проиграла ни одного из 20 матчей второго раунда на мейджорах, там ее впервые остановила Свитолина. К примеру, на US Open 2023 Мертенс на этой стадии разобралась в Даниэль Коллинс – вот с кем предстояло играть украинке. Встреча не разочаровала ни интригой, ни уровнем. Марта и Элизе провели шикарный матч, в котором Костюк добыла победу на финальном тай-брейке. Стало ясно, что украинка готова удивлять.

С соперницей в следующем раунде вроде бы и повезло, ведь Элина Аванесян выбила из турнира восьмую сеяную Марию Саккари. Но Марта отыграла эту встречу гораздо хуже, если не считать фантастического последнего гейма. Именно он и решил, кто идет дальше. С еще одной неожиданной «нейтралкой» Марией Тимофеевой было легче. 170-я ракетка мира начинала в квалификации, в основе выбила Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хаддад Майю, но Марту ничем уже не удивила – легкая победа украинки в двух сетах с выходом на матч с чемпионкой US Open.

Первый сет Костюк против Гофф в матче 1/4 финала – худшее, что лично мне удалось видеть на такой стадии на мейджорах. Коко начала настолько ужасно, что в это даже сложно было поверить. Марта не отставала, но все же играла не настолько плохо. Благодаря этому украинка повела 5:1, после чего Гофф и ее подача проснулись. Как бы это странно не звучало, но при счете 5:3 в пользу украинки после нереализации сетбола на корте повисла такая безысходность, что было ясно, что Костюк уже проиграла этот сет. Марта кое-как довела до тай-брейка и после великолепного приема на 5:5 заработала еще один сетпоинт, но все же партию отдала. Проиграть сет, когда у соперницы статистика виннеров/невынужденных составляет 5/24 – какая-то бессмыслица.

Во второй партии догонять уже пришлось украинке, и она справилась с этим непростым заданием, заиграв чуть лучше. На тай-брейке украинка повела 4:0 и уже не отпустила. В финальном сете ключевыми стали первые геймы, когда Гофф с четвертого брейкпоинта взяла подачу украинки, а потом Марта не реализовала брейкпоинт на приеме. Было видно, что сил у американки осталось больше.

По итогу выступление Костюк на турнире стало мегауспешным, хотя шансы с такой Коко, конечно, были. Но не стоит забывать, что Гофф тренирует Бред Гилберт, который написал книгу Winning Ugly, что интерпретируют как Победа любой ценой. Этот специалист учил побеждать еще Андре Агасси, кажется, Коко тоже научилась выигрывать матчи, в которых у нее не все получается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Леся Цуренко не очень обнадежила в Окленде, проиграв Диан Парри во втором раунде. По результатам жеребьевки AO было очевидно, что в Мельбурне Цуренко сыграет не больше трех матчей, поэтому по максимуму нужно было выкладываться в первых двух. В принципе, она это и сделала. В первом круге после проигранной партии в противостоянии с Лучией Бронцетти удалось оформить камбэк, во втором – в двух сетах была обыграна Ребека Масарова. Уровень тенниса от Леси был неплохим, но в противостоянии с Соболенко не было ни единого шанса. Цуренко все же вышла на корт, получила свои две «баранки», но вряд ли из-за этого нужно расстраиваться. Достойное выступление и приятное прибавление призовых.

Даяна Ястремская долгое время претендовала на прямую путевку в основу Aus Open, но в итоге ей не хватило лишь одного отказа. В статусе первой сеяной в квалификации Ястремская провела 3 непростых и очень похожих по сценарию поединка в отборе. В матчах с Леа Бошкович, Валентини Грамматикопулу и Майей Джойнт украинка выигрывала первый сет, проваливалась во втором и выгрызала победу в третьем. Особенно тяжелыми были два последних поединка. С Грамматикопулу они выиграли одинаковое количество очков (по 91), с невероятным количеством невынужденных и двойных ошибок. Джойнт вообще в сумме выиграла на 3 очка больше (83 против 80). В общем, особых перспектив в основе не просматривалось. Особенно после того, как первой соперницей стала 7-я ракетка мира Маркета Вондроушова.

Но с первого раунда основы на корт вышла совершенно другая теннисистка, у которой впервые за 3-4 года полетело. Игра Ястремской не сложная, но для достижения успеха нужно хорошо попадать в корт, с чем в последнее время были огромные проблемы. Вондроушова очень плохо двигалась в тот день, позже она сама призналась, что не успела качественно подготовиться из-за травмы. А когда у Даяны летит, а ты не в форме, то готовся к унижению, даже если ты из первой десятки. 6:1, 6:2 – закономерный, хоть и шокирующий результат этого противостояния. То, что это не случайность, Ястремская доказала уже в матче с крепкой, но не топовой Грачевой, выступающей под флагом Франции. Варваре удалось выиграть больше геймов, но по игре шансов у нее было еще меньше, чем у чешки – самая уверенная победа Даяны на турнире.

Встречу с Эммой Наварро, которая играет в свой лучший теннис в карьере, Ястремская начала так, что у американки глаза полезли на лоб. Первые несколько геймов это была настоящая порка, но после одного небольшого аута Даяна стала ошибаться и матч немного выровнялся. Второй и третий сет как квинтесенция всего тенниса Ястремской: сначала не полетело, а потом как полетело! 15 активно выигранных мячей в третьей партии при 7 невынужденных ошибках за 8 геймов – это сильно. Самая тяжелая победа Даяны в основе пришлась на матч с двукратной чемпионкой этого турнира Викторией Азаренко. В 1/8 финала действующая на тот момент полуфиналистка AO могла побеждать, ведь имела два сетбола в первой партии, а также вела 3:0 во второй, но Ястремской удалось выстоять. Пять выигранных геймов подряд во втором сете нокаутировали Азаренко, после этого она выиграла только по одному розыгрышу в двух заключительных геймах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Многие опасались встречи с Линдой Носковой, выбившей из борьбы Игу Свёнтек. На деле же оказалось, что против этой 19-летней чешки можно спокойно играть и уверенно выигрывать. Со счета 3:3 в первом сете Даяна забрала три гейма подряд, во второй партии сделал что-то похожее. На стадии полуфинала уже Ястремская выступила в роли Носковой, которая вроде бы и борется на корте, но шансов на победу откровенно мало. Тем не менее, до конца встречи с более свежей Чжэн Циньвень сохранялась надежда, было очень много сантиметровых аутов, которые легко могли бы изменить ситуацию на корте. Естественно, с мощью Даяны в финале у нее было бы больше шансов на выигрыш, три победы в трех очных поединках с Соболенко не дадут соврать.

Юлия Стародубцева впервые играла в Мельбурне, стартовав в квалификации. В отборе она выступала отлично, испытав проблемы только в финальном раунде против Габриэлы Кнутсон из Чехии. В основе пришлось играть сразу с Онс Жабер, а это значило, что Стародубцева выйдет на один из главных стадионов (Margaret Court Arena). Как оказалось в итоге, это и стало самой большой проблемой. Отсутствие опыта подобных поединков перед таким количеством болельщиков не могло не сыграть свою роль. Нужно быть откровенным, Юля отыграла намного ниже своих возможностей и просто подарила победу шестой ракетке мира. Еще более обидно то, что Жабер явно была не в лучшей форме и уже во втором раунде взяла всего два гейма в поединке с Миррой Андреевой.



Дарья Снигур в этом году приятно удивила, успешно выступив в квалификационном раунде, что для нее уже невероятный успех. Более того, в отборе она еще и обыграла довольно сильных соперниц. Американка Энн Ли и австралийка Меддисон Инглис на домашних кортах – это серьезная проверка. В стартовом раунде основы Дарье выпало сыграть против мощной американки Алиши Паркс. В первом сете украинка переигрывала представительницу США, но дальше Алиша заиграла гораздо лучше. К сожалению, Снигур не удавалось держать этот уровень и она закономерно проиграла. Паркс подтвердила свою силу, выбив во втором круге Лейлу Фернандес, а также доказала свою нестабильность, полностью провалив следующую встречу против Коко Гофф (0:6, 2:6).

Также в квалификации принимала участие и Катарина Завацкая, но в полуфинале ее остановила австралийка Мэддисон Инглис, которую позже обыграла Снигур.

Что касается парного разряда, то Надежда Киченок в дуэте с Даниэль Коллинс выбыла уже в первом раунде. Такой же результат был и у Ангелины Калининой в тандеме с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Марта Костюк изначально должна была сыграть в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе, но румынка не смогла выступить на турнире. Марта все же сыграла в тандеме с Катаржиной Кавой из Польши, но они смогли выиграть всего один матч. Лучше всех сыграла наша первая ракетка парного рейтинга Людмила Киченок, в традиционном дуэте с Аленой Остапенко из Латвии ей впервые удалось дойти до матча за титул на таком уровне. В новой редакции мирового рейтинга Люда поднимется с 27-й на 16-ю позицию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В юниорском турнире Украину представляла только Элизавета Котляр. К сожалению, ее выступление запомнилось не высокими результатами, а скандальным эпизодом. В первом раунде одиночного разряда 16-летняя украинка проиграла «нейтральной» теннисистке Владе Минчевой, после чего пожала ей руку у сетки. Конечно же, это вызвало возмущение у многих украинских болельщиков. Извиняться пришлось даже ее отцу. Позже Ястремскую на пресс-конференции даже спрашивали об этом эпизоде, Даяна предположила, что Котляр была слишком эмоциональна и растеряна.

Мужской парный разряд. Финал

Рохан Бопанна / Мэттью Эбден [2] – Симоне Болелли / Андреа Вавассори – 7:6(0), 7:5

43-летний Бопанна обеспечил себе лидерство в мировом рейтинге после завершения турнира, он будет самой возрастной первой ракеткой мира в истории. Для представителя Индии это дебютная победа на мейджорах в парном мужском разряде, ранее было 2 проигранных финала US Open. 36-летний Мэттью Эбден ранее уже брал титул на Уимблдоне 2022 вместе с соотечественником Максом Перселлом. Оба имеют по титулу в миксте.

Женский парный разряд. Финал

Се Шувэй / Элизе Мертенс [2] – Людмила Киченок / Алена Остапенко [11] – 6:1, 7:5

Людмила Киченок впервые сыграла в финале мейджора в женском парном разряде. Остапенко стала всего 4 из ныне играющих теннисисток, которые дошли до финала на мейджорах в одиночном и обеих парных разрядах. Ранее это делали Азаренко, Барбора Крейчикова и Винус Уильямс. Мертенс выиграла 4-й трофей на турнирах серии Grand Slam и 2-й на Открытом чемпионате Австралии. У 38-летней Се Шувэй теперь 7 титулов. С новой недели Мертенс возглавит парный рейтинг, Се Шувэй будет второй.

Микст. Финал

Се Шувэй / Ян Зелински [3] – Дезире Кравчик / Нил Скупски [2] – 6:7(5), 6:4, 11-9

Для 38-летней Се Шувэй это первый титул в миксте на мейджорах. Ян также впервые в карьере взял трофей на уровне Grand Slam. До этого он не проходил дальше первого раунда в смешанном разряде.