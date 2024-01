ВИДЕО. Ястремская после победы подписала свою обувь и отдала фанатам

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла неожиданную победу на старте Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии (6:1, 6:2).

После завершения встречи Даяна раздавала автографы и так вошла в кураж, что даже сняла кроссовки и отдала юным фанатам тенниса. Один из них набрался храбрости и попросил украинку подписать кроссовок.

Отметим, что за победу в этом матче украинка заработала около 1,5 млн грн призовых.

Dayana Yastremska takes off her shoes, signs them, & gives them to some fans after her win over Marketa Vondrousova.



Really sweet to see her interacting with the fans like this.



Definitely made their day. 🥹



pic.twitter.com/8iMr5TBFra