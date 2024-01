Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) стартовала с неожиданной победы на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила 7-ю ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2024. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) [Q] – Маркета Вондроушова (Чехия) [7] – 6:1, 6:2

Это была четвертая встреча девушек. Ястремская сравняла счет в очных поединках, 2:2.

За матч Даяна отдала только одну подачу, проиграв 4-й гейм во втором сете. Отметим, что Маркета стала победительницей Уимблдона 2023, обыграв в полуфинале Элину Свитолину.

В 1/32 финала австралийского мейджора украинка сыграет против Варвары Грачевой.

Ястремская стартовала на AO 2024 с квалификации. Для нее это 4-я победа на кортах Мельбурна подряд в этом году и первая в двух партиях.

Для Даяны это четвертая победа в карьере над теннисисткой из топ-10 WTA и первая с февраля 2022 года.

Ранее свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии 2024 выиграла Элина Свитолина.

Playing for something bigger than herself 🇺🇦❤️@D_Yastremska • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/A3USfG2ShA