9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) проиграла второй ракетке мира Иге Свентек из Польши в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка уступила со счетом 0:6, 2:6 за 1 час и 6 минут. Свентек выиграла первые 10 геймов подряд, после чего позволила Даяне взять хоть что-то.

Следующей соперницей Иги будет Каролина Мухова.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею противостояния Ястремская – Свентек. В основном фотографы делали упор на снимки Иги.

ФОТО. Побороться не удалось. Как это было: фиаско Ястремской в матче с Игой