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  4. ФОТО. Побороться не удалось. Как это было: фиаско Ястремской в матче с Игой
WTA
10 марта 2025, 06:44 |
549
1

ФОТО. Побороться не удалось. Как это было: фиаско Ястремской в матче с Игой

Смотрите фотогалерею противостояния 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

10 марта 2025, 06:44 |
549
1
ФОТО. Побороться не удалось. Как это было: фиаско Ястремской в матче с Игой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) проиграла второй ракетке мира Иге Свентек из Польши в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка уступила со счетом 0:6, 2:6 за 1 час и 6 минут. Свентек выиграла первые 10 геймов подряд, после чего позволила Даяне взять хоть что-то.

Следующей соперницей Иги будет Каролина Мухова.

Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею противостояния Ястремская – Свентек. В основном фотографы делали упор на снимки Иги.

ФОТО. Побороться не удалось. Как это было: фиаско Ястремской в матче с Игой

poborotsya-ne-udalos-kak-eto-bylo-fiasko-yastremskoy-v-matche-s-igoy
poborotsya-ne-udalos-kak-eto-bylo-fiasko-yastremskoy-v-matche-s-igoy-foto-1
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poborotsya-ne-udalos-kak-eto-bylo-fiasko-yastremskoy-v-matche-s-igoy-foto-3
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Fred69
Вічно перспективне Дно!!!
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